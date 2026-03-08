Sheinbaum inaugura prepas y confirma desaparición del Comipems

Claudia Sheinbaum inauguró dos bachilleratos en el Edomex para más de 2,000 estudiantes y aseguró que su gobierno ya cumplió al desaparecer el examen Comipems.

En San Vicente Chicoloapan, en Chimalhuacán, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración está cumpliendo con tres compromisos: construir más preparatorias cerca de la casa; desaparecer el examen del Comipems; y crear nuevas universidades.

“Queremos que los jóvenes tengan educación, educación, educación; a los padres y madres de familia, lo que más podemos darle a nuestros hijos, además de amor, es educación, y por eso estamos fortaleciendo la educación pública”, aseguró.

En el marco de la inauguración del segundo Bachillerato Nacional, para garantizar que 2,160 jóvenes del oriente del Estado de México tengan acceso a la educación como un derecho, se indicó que cada plantel tuvo un costo de 50 millones de pesos y se construyeron en alrededor de 6 meses.

Con estas nuevas instalaciones y la continuidad de la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior, la mandataria llamó a las y los jóvenes a comprometerse a concluir sus estudios de preparatoria y, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, invitó a los estudiantes a luchar contra la violencia y no permitir que nadie les robe sus sueños.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dijo que en esta entidad se construirán 19 nuevos bachilleratos “Margarita Maza” y tres bachilleratos tecnológicos, que sumados a reconversiones y ampliaciones de escuelas, generarán 10 mil nuevos lugares para preparatoria.

Luego, estuvo en Tecámac, el municipio donde Morena ha tenido problemas con su presidenta municipal Rosa Yolanda Wong Romero, quien dio entrada a un funcionario del PRI a finales del año pasado, además de despedir a trabajadores. Sin embargo, hasta ahí llegó la presidenta Claudia Sheinbaum para entregar nuevas casas como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

Ahí aseguró que dio inicio a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la entrega de 500 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y 447 constancias de condonación de créditos del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), acciones que forman parte de un conjunto de programas que se realizarán este mes para reconocer a todas las mujeres del país.