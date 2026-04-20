Claudia Sheinbaum confirmó la separación de funcionarios señalados por corrupción y respaldó el proceso para esclarecer responsabilidades

Al lamentar el feminicidio de Edith Guadalupe en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que la investigación se desarrolle con base en evidencia científica, ya que el caso debe esclarecerse con rigor institucional y sin omisiones.

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Desde Palacio Nacional, la mandataria informó que autoridades ministeriales iniciaron las indagatorias correspondientes y que se separó del cargo a funcionarios señalados por posibles actos de corrupción. Indicó que esta medida busca garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la investigación.

Sheinbaum declaró que la fiscalía deberá integrar pruebas más allá de testimonios, con peritajes y elementos técnicos que permitan determinar responsabilidades. Subrayó que el proceso debe sustentarse en métodos científicos para asegurar resultados verificables.

La presidenta reconoció las denuncias de familiares sobre presuntas irregularidades en la atención del caso. Señaló que estas acusaciones forman parte de la investigación en curso y que deberán aclararse conforme avance el proceso.

Sheinbaum expresó respaldo a la fiscal de la Ciudad de México y afirmó que se debe permitir que la institución presente los resultados de su trabajo. Indicó que la fiscalía cuenta con la responsabilidad de conducir la investigación conforme a la ley.

En otro tema, la presidenta informó que ya hay personas detenidas por el incendio ocurrido en Valle de Chalco, donde murió un menor de edad. Precisó que la Secretaría de Gobernación mantiene contacto con la familia afectada mientras continúan las investigaciones.

La mandataria también confirmó el hallazgo de más de mil restos humanos en los límites de Chalco y Tláhuac. Indicó que las comisiones de búsqueda y autoridades locales trabajan de forma coordinada con colectivos y familiares para atender el caso.

Sheinbaum señaló que el gobierno federal mantiene acompañamiento permanente a víctimas y familias. Indicó que las acciones incluyen coordinación institucional, seguimiento de investigaciones y atención a las demandas de colectivos de búsqueda.