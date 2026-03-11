Sheinbaum llama a fortalecer instituciones anticorrupción tras designación en la ASF

La elección del nuevo auditor debe abrir una etapa de coordinación institucional para sancionar la corrupción y fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana frente a abusos de funcionarios públicos, dijo

Luego de que la Cámara de Diputados eligiera al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el objetivo del gobierno federal es erradicar la corrupción y fortalecer los mecanismos institucionales encargados de investigarla y sancionarla.

LEE ADEMÁS: DOC: quién es quién en el elenco de la serie mexicana que triunfa en Netflix

Desde Palacio Nacional, la mandataria aclaró que no intervino en la decisión tomada por el Poder Legislativo. “Sí, no participé yo en la decisión, eso es muy importante. Ayer entiendo que fue, todos los partidos lo votaron”, señaló al referirse al proceso de votación que definió al nuevo auditor.

El pleno de la Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios Cardel como Auditor Superior de la Federación para el periodo 2026-2034, en sustitución de David Colmenares Páramo, cuyo encargo concluye el 15 de marzo. Hernández Palacios recibió 472 votos de diputadas y diputados, mientras que Elizabeth Barba Villafán obtuvo uno y Luis Miguel Martínez Anzures seis.

La presidenta consideró que la llegada de nuevas autoridades abre una oportunidad para fortalecer la coordinación entre instituciones responsables de combatir actos de corrupción. Mencionó a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República.

Sheinbaum señaló que estas instancias deben avanzar en la sanción de denuncias cuando existan elementos que acrediten actos ilícitos. “Nuestro objetivo es erradicar la corrupción. Entonces estas instancias son las instancias que están dedicadas a ello”, afirmó.

Insistió en la necesidad de impulsar mecanismos que fortalezcan la participación ciudadana en la denuncia de abusos por parte de servidores públicos. Explicó que su gobierno ha planteado iniciativas para empoderar a la ciudadanía frente a solicitudes ilegales de dinero o actos de extorsión.

“Es muy importante enviar una iniciativa de empoderamiento del ciudadano frente a la denuncia, el ciudadano que recibe una solicitud de dinero de forma ilícita por un policía, por un funcionario público, que pueda denunciarlo y que haya todas las medidas para que realmente se lleve a la sanción”, expresó.

Sheinbaum indicó que una vez que se definieron las nuevas autoridades en órganos de fiscalización y control, será necesario que estas instituciones establezcan mecanismos de coordinación y revisen el marco legal vigente. En caso de ser necesario, dijo, deberán impulsarse reformas que fortalezcan las capacidades de investigación y sanción.