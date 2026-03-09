Sheinbaum: llegada de una mujer a la Presidencia simboliza lucha histórica

La presidenta afirmó que su llegada al cargo representa un símbolo del avance de las mujeres en México; también destacó que las marchas del 8M fueron mayoritariamente pacíficas.

Al afirmar que su llegada a la Presidencia de México constituye un símbolo del avance de las mujeres en la vida pública del país, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que ese logro no corresponde a un esfuerzo individual, sino a una lucha histórica de las mexicanas por ocupar espacios de representación.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el significado de este hecho radica en el reconocimiento de los derechos políticos conquistados a lo largo de décadas. “Es un símbolo el llegar a la Presidencia como mujer, no es un símbolo para mí, sino para la sociedad y para la lucha de las mujeres mexicanas por alcanzar distintos espacios en el ámbito público”, afirmó.

Sheinbaum señaló que México registra avances relevantes en materia de representación política femenina. Citó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según los cuales el país ocupa el primer lugar entre sus integrantes en proporción de mujeres en el Congreso, con paridad legal de 50 por ciento, frente a un promedio de 34 por ciento en ese organismo.

La presidenta indicó que este avance también se ha extendido a otros ámbitos institucionales, incluidas las Fuerzas Armadas, donde la participación femenina se ha ampliado de manera gradual en las últimas décadas. Recordó que la presencia de mujeres en el Ejército comenzó principalmente en el área médica y que su incorporación a funciones militares directas es relativamente reciente.

Informó que durante marzo el gobierno federal reconocerá a mujeres de distintos sectores, entre ellas integrantes de las Fuerzas Armadas, médicas, científicas, campesinas e indígenas. La mandataria explicó que el reconocimiento público contribuye a reducir desigualdades y avanzar hacia la erradicación de la violencia de género.

Respecto a las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, la presidenta indicó que las marchas del 8 de marzo se desarrollaron de forma mayoritariamente pacífica en todo el país. En el caso de la Ciudad de México, estimó una participación cercana a 100 mil mujeres.

Sheinbaum sostuvo que los actos violentos registrados durante la movilización correspondieron a un grupo reducido de participantes, en el que incluso se identificó la presencia de hombres. “Fue una marcha pacífica demandando alto a la violencia contra las mujeres; los actos violentos fueron muy minoritarios”, señaló.

La mandataria reconoció que las mujeres que acceden a espacios de poder enfrentan mayores exigencias que los hombres. Afirmó que su gobierno tiene el doble reto de consolidar los resultados de la llamada Cuarta Transformación y demostrar que una mujer puede conducir el país con los mismos resultados que históricamente se han exigido a los varones.