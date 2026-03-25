Sheinbaum lleva a Caintra un mensaje de certidumbre sobre el T-MEC

En Monterrey, la presidenta sostuvo que México iba bien en la revisión del T-MEC y buscó cerrar filas con la industria de Nuevo León alrededor de Plan México, la infraestructura, la seguridad y la agenda ambiental

Al asistir a la 82 Asamblea Anual de Caintra en Monterrey, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México iba bien en la revisión del T-MEC y que persistía certidumbre para el país pese a los altibajos de la relación con Estados Unidos.

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Ante la cúpula industrial de Nuevo León, la presidenta reconoció una buena actitud del gobierno estadounidense y sostuvo que la coyuntura internacional no anula la posibilidad de alcanzar un buen desenlace para el acuerdo comercial de América del Norte.

Sheinbaum buscó enviar una señal de estabilidad al asegurar que no se perdió la expectativa de renegociar temas sensibles como los aranceles vinculados con autos, aluminio y acero, luego de la instalación de una nueva mesa de trabajo con Washington.

La mandataria describió a Nuevo León como un enclave industrial clave para el país, al tiempo que felicitó a Jorge Santos Reyna y a la comunidad empresarial de Caintra, cuyo encuentro anual reunió a la cúpula manufacturera estatal y sirvió también para el arranque de un nuevo periodo al frente del organismo.

La presidenta ligó la competitividad regional con obras de movilidad, políticas ambientales y cooperación entre sector público e iniciativa privada, una ruta que Caintra resumió como parte de la agenda compartida para atender problemas de infraestructura y calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey.

El mensaje presidencial también incorporó seguridad y condiciones sociales como variables de la expansión productiva, pues Caintra destacó que Sheinbaum presentó cifras favorables sobre la reducción de indicadores de inseguridad, además de un balance de 2026 con referencias a la baja de la pobreza y al incremento del salario mínimo.

El Plan México fue descrito por la presidenta como una estrategia orientada a fortalecer cadenas productivas nacionales, elevar la competitividad y empujar el desarrollo industrial con una mayor articulación entre inversión, sustitución de importaciones y capacidad manufacturera doméstica.

Se trata de la segunda ocasión en que Sheinbaum acude a la asamblea anual de Caintra y su presencia ocurrió en una coyuntura en la que el gobierno federal insiste en tender puentes con la gran industria para convertir la revisión comercial de 2026 en una oportunidad de relanzamiento productivo.