Sheinbaum, Lula, Petro y Orsi juntos: la imagen que marca la cumbre en Barcelona 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió una fotografía junto a líderes latinoamericanos durante la cumbre en Barcelona, sin confirmar reunión formal.

En medio de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la presidenta Claudia Sheinbaum difundió una imagen que rápidamente llamó la atención: una postal junto a tres de los principales líderes de América Latina que asistieron al encuentro en Barcelona.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: filtran eliminado del domingo 19 de abril

Con el mensaje “¡Viva América Latina!”, la mandataria mexicana publicó la fotografía en redes sociales, donde aparece acompañada de Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Yamandú Orsi.

La fotografía muestra a los cuatro mandatarios colocando sus manos al centro, en un gesto similar al de los equipos deportivos, lo que ha sido interpretado como un símbolo de unidad regional.

Sin embargo, Sheinbaum no dio detalles adicionales, por lo que no se ha confirmado si existió una reunión formal entre los líderes o si se trató únicamente de un encuentro casual en el marco del evento.

Cumbre impulsada por España reúne a gobiernos de izquierda

El encuentro se llevó a cabo en Barcelona, donde diversos líderes de gobiernos progresistas participaron tras la convocatoria del presidente Pedro Sánchez.

Durante la jornada, los mandatarios abordaron temas relacionados con la defensa de la democracia, la cooperación internacional y la situación política en la región.

Posturas sobre Cuba y tensiones internacionales

En sus intervenciones, tanto Claudia Sheinbaum como Luiz Inácio Lula da Silva manifestaron su postura respecto a la situación en Cuba.

La presidenta mexicana propuso impulsar una declaración conjunta contra cualquier intervención militar en la isla, priorizando el diálogo como vía de समाधान.

Por su parte, Lula expresó su preocupación por el contexto en Cuba y pidió poner fin al bloqueo, además de señalar que ningún país debería imponer condiciones a otros.

Un mensaje político sin menciones directas

Aunque los posicionamientos hicieron referencia a tensiones internacionales, ninguno de los líderes mencionó directamente a Estados Unidos ni a su gobierno, manteniendo un discurso diplomático centrado en la soberanía.

El mandatario brasileño también llamó a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a modificar su comportamiento, criticando indirectamente las dinámicas de presión global.