Sheinbaum minimiza impacto de bloqueos y reafirma apoyos directos sin intermediarios

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las movilizaciones tuvieron menor alcance al previsto y descartó regresar a esquemas donde organizaciones gestionaban recursos públicos

Las movilizaciones en carreteras del país no alcanzaron la escala prevista y se limitaron a bloqueos parciales, que en la mayoría de los casos permitieron el paso mediante rutas alternas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante la conferencia en Palacio Nacional, señaló que varios puntos fueron liberados durante la jornada, y que solo persistieron bloqueos en Guanajuato y Baja California, donde se estableció diálogo con manifestantes para evitar mayores afectaciones.

Afirmó que la capacidad de presión fue menor a la anticipada, lo que redujo el impacto en vías federales y permitió mantener la operación de corredores estratégicos.

La discusión se centró en organizaciones que buscan incidir en la distribución de apoyos públicos, frente a un modelo del gobierno basado en la entrega directa sin intermediarios.

La mandataria reiteró que no se retomarán esquemas con líderes u organizaciones como intermediarios, práctica que durante años definió la relación con programas sociales.

El caso del programa de frijol evidenció esta postura, al rechazar que organizaciones funcionen como canal de gestión, privilegiando registros individuales.

El modelo vigente establece que los apoyos se entregan de forma directa a beneficiarios mediante padrones abiertos, sin considerar afiliación política ni pertenencia a organizaciones.

Este cambio elimina la intermediación, modifica la lógica del gasto social y fortalece el control institucional sobre la asignación y seguimiento de recursos.