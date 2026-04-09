Sheinbaum niega opacidad en ayuda a Cuba

La presidenta rechazó que exista ocultamiento en el envío de apoyo humanitario y energético a Cuba; México actúa bajo sus propias reglas de transparencia, dijo, no hay acuerdos para reservar la información.

Al atajar versiones sobre opacidad en el envío de ayuda humanitaria a Cuba y defender la política de cooperación internacional como parte de la tradición diplomática de México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el apoyo no compromete recursos nacionales ni afecta el abastecimiento interno.

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Durante su conferencia, la mandataria explicó que Cuba recibe combustible de distintas fuentes, incluida Rusia, y subrayó que la participación mexicana se inscribe en una lógica humanitaria y no estratégica. El señalamiento responde a cuestionamientos sobre el volumen y condiciones del apoyo.

Sheinbaum aclaró que es falso que el gobierno cubano haya solicitado mantener en reserva la información durante cinco años. Indicó que México se rige por sus propias normas de transparencia y que no existen acuerdos de confidencialidad en ese sentido.

La presidenta sostuvo que el país mantiene una política exterior basada en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. En ese marco, defendió la continuidad de los apoyos a Cuba como parte de una relación histórica de cooperación.

Sheinbaum señaló que se revisará cuándo podrá estar disponible la información solicitada sobre las exportaciones hacia la isla. No estableció una fecha específica, pero reiteró que no existe intención de ocultamiento.

Sheinbaum insistió en que la cooperación con Cuba no implica un sacrificio para la población mexicana y subrayó que el país cuenta con la capacidad para atender sus propias necesidades energéticas y sostener acciones de apoyo internacional.

Remarcó que la relación con Cuba se sustenta en principios históricos de respeto y autodeterminación de los pueblos.

Indicó que México ha actuado de manera consistente en ese sentido con distintas naciones, y que el respaldo brindado responde a una visión de cooperación que trasciende coyunturas políticas y se mantiene como parte de la identidad diplomática del país.