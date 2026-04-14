Sheinbaum pide indagar fallecimientos de mexicanos detenidos por ICE en EU



El gobierno de México reforzó su respuesta diplomática tras el fallecimiento de 15 connacionales bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el envío de una carta formal y un comunicado oficial para exigir investigaciones.

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La mandataria informó que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intensificar la presencia consular en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. A partir de esta decisión, personal consular acudirá todos los días a estos espacios, cuando antes lo hacía una vez por semana.

“Di instrucciones a todos los cónsules para que visiten diario los centros de detención”, señaló. Agregó que el objetivo es garantizar atención directa a personas mexicanas detenidas y supervisar sus condiciones. También solicitó que el Departamento de Estado permita el acceso permanente de representantes consulares.

El gobierno federal activó mecanismos internacionales para denunciar posibles violaciones a derechos humanos. Las autoridades presentaron casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y revisan su envío a instancias de las Naciones Unidas. Además, brindan apoyo legal a familiares para presentar denuncias.

Sheinbaum aclaró que en ninguno de los casos existe presunción de homicidio, pero subrayó que corresponde al gobierno estadounidense llevar a cabo las investigaciones. Indicó que hasta el momento no hay respuestas puntuales en varios expedientes, lo que mantiene abiertos los procesos diplomáticos.

En paralelo, la presidenta confirmó que el tema migratorio ha formado parte de sus conversaciones con autoridades estadounidenses. Señaló que México mantiene su desacuerdo con detenciones por situación migratoria irregular y reiteró que “hay muchos mexicanos cuyo único delito es no tener papeles”.