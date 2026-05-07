Sheinbaum pide no politizar visita de BTS a Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no politizar el episodio ocurrido con seguidores de BTS durante actividades en Palacio Nacional, pues consideró que el encuentro con jóvenes resultó positivo y consideró innecesario darle una carga política adicional.

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Durante la conferencia matutina, la mandataria respondió a una consulta sobre el acceso de jóvenes a conciertos y eventos masivos impulsados desde espacios públicos.

Sheinbaum sostuvo que actualmente existe una política cultural distinta a la de gobiernos anteriores y afirmó que antes se restringían actividades musicales y reuniones juveniles en espacios abiertos.

La presidenta recordó su participación en el movimiento estudiantil de 1986 y 1987 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Explicó que durante ese periodo estudiantes organizaron conciertos en Ciudad Universitaria y buscaron invitar al cantautor Silvio Rodríguez. Según relató, el gobierno federal impidió entonces la presentación del músico cubano en las instalaciones universitarias.

Sheinbaum afirmó que tras esa negativa estudiantes convocaron a agrupaciones del movimiento de rock mexicano en español, entre ellas Maldita Vecindad, Caifanes, Santa Sabina y Cecilia Toussaint. La presidenta describió ese evento como uno de los primeros conciertos públicos organizados en las islas de Ciudad Universitaria.

La mandataria también señaló que los conciertos masivos en el Zócalo capitalino comenzaron durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México. Añadió que actualmente artistas y agrupaciones internacionales buscan presentarse en esa plaza pública debido a la asistencia y participación ciudadana que generan esos eventos.

Sheinbaum sostuvo que los conciertos públicos representan espacios de libertad y convivencia juvenil. Indicó que en estos eventos existe vigilancia institucional, aunque destacó que el comportamiento de los asistentes suele mantenerse bajo control colectivo. La presidenta reiteró que su llamado consistía únicamente en evitar que el episodio relacionado con fans de BTS derivara en confrontaciones políticas.