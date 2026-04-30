La presidenta afirmó que este objetivo implica garantizar seguridad, educación, salud, espacios de juego y desarrollo integral

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el compromiso del gobierno federal con la niñez es garantizar su protección, bienestar y desarrollo pleno, en el marco de la conmemoración del Día del Niño.

LEE ADEMÁS: ‘Es solo el principio’: Cámara de Representantes de EU sobre Rocha Moya

“El compromiso es cuidarlos, protegerlos y hacerlos felices“, señaló la mandataria al referirse a las políticas dirigidas a niñas y niños.

La presidenta indicó que este objetivo implica garantizar derechos como seguridad, educación, salud, acceso a espacios de juego y condiciones para el desarrollo integral.

Sheinbaum subrayó que las niñas y los niños deben vivir libres de violencia en todos los entornos y contar con condiciones que les permitan cumplir sus proyectos de vida.

“Tienen derecho a soñar con ser lo que deseen y no rendirse nunca“, afirmó al dirigirse a menores presentes en la conferencia.

La mandataria propuso integrar a niñas y niños en la elaboración de contenidos educativos relacionados con el cuidado de la naturaleza, mediante la incorporación de sus propuestas en materiales escolares.

El planteamiento incluye la participación infantil en la construcción de contenidos ambientales y el desarrollo de actividades conjuntas con autoridades educativas.

Al responder las preguntas de algunos niños en la conferencia matutina, Sheinbaum también compartió que en su infancia no contemplaba ser presidenta, sino que aspiraba a ser maestra universitaria y bailarina, en referencia a su formación en ballet.

Durante el cierre de la conferencia, se presentó el grupo infantil Patita de Perro como parte de la celebración del Día del Niño.