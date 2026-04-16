Sheinbaum plantea revisar ley tras sacrificio de 10 mil perros

La presidenta señaló que el sacrificio de los canes en Tecámac se aplicó conforme a una norma vigente, pero planteó la necesidad de revisar el marco legal para fortalecer la protección animal

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la eutanasia de 10 mil perros en el municipio de Tecámac, Estado de México, se llevó a cabo conforme a una norma vigente, aunque planteó la necesidad de revisar el marco legal para fortalecer la protección animal y establecer mejores prácticas frente a la sobrepoblación canina.

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El caso fue expuesto tras declaraciones de la senadora Mariela Gutiérrez, quien confirmó que durante sus administraciones como alcaldesa se aplicó la medida como parte de las políticas de control sanitario. La presidenta señaló que la acción no violó la ley, pero abrió la posibilidad de modificar la normativa.

La mandataria indicó que el gobierno federal impulsa la protección de los animales como seres sintientes. Añadió que existe un proceso en revisión para una ley de cuidado animal, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente.

En este contexto, dijo que la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, participa en la revisión jurídica junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal para definir el alcance de la legislación.

La presidenta subrayó que el objetivo es avanzar hacia esquemas que privilegien la protección animal y reduzcan la necesidad de medidas como la eutanasia. Indicó que las prácticas deben orientarse a garantizar condiciones adecuadas de vida para los animales.

El gobierno federal mantiene en análisis las disposiciones legales actuales para determinar posibles modificaciones, con el objetivo de alinear las normas con el bienestar animal y atender la sobrepoblación canina.