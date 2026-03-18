Iniciativa autoriza a la titular del Ejecutivo promover su voto y modifica reglas y salarios electorales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podrá participar activamente en la promoción de la revocación de mandato durante el proceso que se realizará en 2027, al quedar facultada no sólo para difundir el ejercicio, sino para llamar al voto a su favor, lo que abre la posibilidad de que intervenga directamente en la contienda en busca de su permanencia en el cargo.

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La propuesta plantea modificar el artículo 35, fracción IX, para permitir que la persona titular del Ejecutivo federal pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, además de ajustar las reglas del mecanismo. Con ello, quien ocupe la Presidencia podrá involucrarse en el desarrollo del ejercicio y posicionarse frente al electorado durante la consulta.

Además, se modifican los tiempos del procedimiento. La solicitud podrá realizarse dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del mandato constitucional, y la jornada de votación se llevará a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno. La revocación sólo podrá solicitarse en una ocasión durante todo el periodo presidencial.

La iniciativa mantiene restricciones como la prohibición del uso de recursos públicos, tiempos oficiales y contratación de propaganda para promover el proceso, y establece la suspensión de propaganda gubernamental durante los 60 días previos a la votación.

También se contemplan modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. En el caso de los ayuntamientos, se propone establecer una integración con una sindicatura y un rango de entre siete y quince regidurías. Para los congresos locales, se fija un límite a su presupuesto, que no podrá exceder el 0.70 por ciento del gasto estatal.

También se plantean restricciones a las remuneraciones de autoridades electorales y la prohibición de contratar seguros y prestaciones adicionales con recursos públicos.

Una vez que la reforma sea aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, se deberán realizar las adecuaciones correspondientes en las leyes secundarias para armonizar el marco jurídico con los cambios constitucionales.

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La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la iniciativa será turnada para su análisis a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales.