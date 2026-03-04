Sheinbaum presenta “Decálogo por la democracia” para reforma electoral

Luego de varios días de demora, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral y presentó el “Decálogo por la democracia”, con el propósito de modificar diversos aspectos del sistema electoral y fortalecer los mecanismos de representación y control institucional.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el documento se revisó nuevamente para corregir inconsistencias en la redacción y concentrar las modificaciones exclusivamente en temas electorales. Señaló que la propuesta busca establecer reglas que garanticen elecciones más equitativas y transparentes.

La reforma se articula en 10 puntos que abarcan cambios en la representación política, fiscalización de recursos, participación ciudadana y regulación de nuevas tecnologías en campañas. Sheinbaum señaló que se trata de una reforma constitucional cuyo contenido será discutido en el Congreso.

Entre los ejes centrales se encuentra la modificación del esquema de representación proporcional en la Cámara de Diputados. La presidenta explicó que los 200 legisladores que actualmente se asignan por listas plurinominales dejarían de definirse únicamente por circunscripción. Cada partido recibiría escaños de acuerdo con su porcentaje de votación y los lugares serían ocupados por los perfiles mejor posicionados.

En el Senado, la propuesta plantea eliminar el sistema de representación proporcional. El rediseño pretende simplificar el mecanismo de integración de la Cámara alta y ajustar la representación a los resultados electorales obtenidos por cada fuerza política.

El segundo punto establece una reducción del gasto público en materia electoral. El planteamiento contempla disminuir en 25 por ciento los recursos destinados al Instituto Nacional Electoral (INE), a los organismos públicos locales electorales y al financiamiento de los partidos políticos.

Otro componente central consiste en reforzar los mecanismos de fiscalización. La iniciativa plantea mayor coordinación entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera con el objetivo de supervisar el origen y uso de recursos durante los procesos electorales.

El proyecto también incluye disposiciones sobre el voto en el extranjero y modificaciones en la distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión durante las campañas. La presidenta señaló que estas medidas buscan mejorar el acceso a la participación política y ajustar el modelo de comunicación electoral.

Entre las innovaciones se encuentra la regulación del uso de inteligencia artificial en propaganda política. Los materiales generados con esta tecnología deberán incluir un aviso visible que identifique su origen, con el propósito de prevenir la difusión de contenidos engañosos o información manipulada.

La iniciativa también propone que los cómputos distritales comiencen el mismo día de la elección para agilizar la consolidación de resultados. Además, se incorporan mecanismos de democracia participativa que permitan ampliar la intervención directa de la ciudadanía en decisiones públicas.

Los dos últimos puntos del decálogo establecen la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular y la eliminación de la reelección en determinados puestos. De acuerdo con la mandataria, estas medidas buscan reforzar la ética pública y evitar la concentración de poder político.

Sheinbaum indicó que el proyecto será enviado al Congreso para su discusión y eventual aprobación. La presidenta agregó que, en caso de que la reforma no prospere en el proceso legislativo, su gobierno cuenta con alternativas para avanzar en los objetivos planteados.

Los 10 puntos del “Decálogo por la democracia”