La mandataria presentó indicadores económicos con crecimiento en empleo formal, ventas de vehículos y remesas, además de una baja en inflación y tasas de interés

Al afirmar que la economía mexicana mantiene una dinámica favorable con base en indicadores de empleo, consumo, remesas y estabilidad financiera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que al 30 de abril se registró un incremento mensual de 23 mil 923 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo que el total alcanzó 22 millones 748 mil 603 empleos formales.

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Sheinbaum sostuvo que la cifra representa el nivel más alto registrado para un mes de abril y una de las mayores expansiones mensuales desde que existen registros oficiales. Añadió que entre enero y abril se vendieron 500 mil 512 vehículos ligeros, volumen que ubicó como el más alto para un primer cuatrimestre, en un indicador que el gobierno interpreta como señal de fortaleza del mercado interno.

La presidenta también destacó el comportamiento de las remesas. Señaló que en marzo ingresaron 5 mil 394 millones de dólares, luego de una caída previa, y vinculó ese repunte con la relación económica entre México y Estados Unidos. En el mismo balance incluyó la inflación de abril, ubicada en 4.45 por ciento, tras tres meses de incrementos, así como la reciente reducción de la tasa de interés anunciada por el Banco de México.

“Son muy, muy buenos datos”, afirmó Sheinbaum al resumir el comportamiento reciente de los principales indicadores económicos. La mandataria sostuvo que la reducción en tasas puede favorecer nuevas inversiones y mejorar el entorno financiero para la actividad productiva. Su mensaje ocurrió en una jornada centrada en la contribución económica de la comunidad mexicana en Estados Unidos.

En el plano comercial, Sheinbaum informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participa en reuniones en Canadá junto con más de 240 empresas mexicanas para fortalecer vínculos de inversión y comercio bilateral. Explicó que existe interés de empresas canadienses en invertir en México y de compañías mexicanas en ampliar operaciones en territorio canadiense bajo el marco del tratado comercial de Norteamérica.

La presidenta indicó que manufactura, servicios y turismo forman parte de los sectores con potencial de expansión en la relación económica con Canadá. Señaló que su gobierno dará información más detallada cuando concluya la gira del secretario de Economía.