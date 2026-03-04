Sheinbaum prevé vallas en Palacio Nacional para evitar confrontaciones el 8M

La presidenta destacó avances en derechos de las mujeres, aunque reconoció que aún falta fortalecer su protección y autonomía económica

El gobierno federal prevé instalar vallas en Palacio Nacional durante la movilización del Día Internacional de las Mujeres (8M) con el propósito de evitar confrontaciones entre manifestantes y elementos de seguridad, así como prevenir posibles daños al edificio histórico ubicado en el Zócalo capitalino, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

LEE ADEMÁS: Feria de Puebla 2026: Fechas oficiales, artistas confirmados y dónde comprar boletos

Explicó que la decisión responde a la participación de grupos identificados como bloque negro en algunas marchas anteriores, los cuales, según dijo, han intentado causar daños en el inmueble. La colocación de barreras busca impedir que se produzcan enfrentamientos directos entre estos grupos y las mujeres policías encargadas del resguardo.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que la medida pretende también proteger a las propias manifestantes. “Muchas veces participan el llamado bloque negro o grupos que buscan dañar Palacio Nacional. Entonces, para proteger hasta a las mismas mujeres evitamos que haya una confrontación entre la policía y estos grupos”, expresó durante la conferencia.

Sheinbaum añadió que, en caso de no existir las vallas, el operativo obligaría a que mujeres policías se enfrentaran a personas que portan objetos o artefactos durante la protesta, lo que incrementaría el riesgo de confrontaciones físicas en el contexto de una movilización masiva en el centro de la capital.

La mandataria señaló que la decisión aún depende de la coordinación entre distintas autoridades, aunque consideró probable que el blindaje se instale antes de la movilización del domingo. El operativo se definirá con equipos de seguridad federales en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum abordó el contexto del 8 de marzo y sostuvo que el país ha registrado avances en materia de derechos de las mujeres, aunque admitió que las políticas públicas todavía resultan insuficientes frente a los desafíos persistentes.

Mencionó que el gobierno federal ha impulsado acciones relacionadas con la investigación de feminicidios, la tipificación del acoso en distintos códigos penales y el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a la atención de la violencia de género.

La mandataria recordó que la administración federal distribuyó cerca de 25 millones de ejemplares de la Cartilla de las Mujeres, material informativo dirigido a promover derechos, prevención de violencia y mecanismos de atención institucional en todo el país.

Asimismo, destacó el desarrollo de Centros Libres, instalados en una tercera parte de los municipios del país, con el objetivo de ampliar esta red hasta contar con al menos un centro en cada municipio.

La presidenta también subrayó la estrategia para construir un Sistema Nacional de Cuidados, que permita ampliar el número de centros de educación y cuidado infantil, con la finalidad de facilitar la incorporación de las mujeres al mercado laboral con mayor seguridad para sus hijas e hijos.

Indicó que en las próximas semanas el gobierno federal presentará indicadores nacionales e internacionales sobre la situación de las mujeres en México, con el propósito de evaluar avances y retos en violencia de género, desigualdad salarial y acceso a oportunidades económicas.