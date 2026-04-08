Sheinbaum promete justicia laboral tras caída de AHMSA

El gobierno federal mantiene como prioridad la atención a extrabajadores de AHMSA, con acciones enfocadas en liquidaciones, empleo y reactivación económica en Coahuila

El gobierno federal mantiene como eje de su intervención la atención a extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), tras el colapso de la empresa, que afectó la economía de Monclova y el norte de Coahuila.

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la estrategia coloca a los trabajadores en el centro, con el objetivo de garantizar liquidaciones adecuadas y generar nuevas fuentes de empleo.

El caso sigue bajo revisión del Poder Judicial, lo que limita acciones inmediatas, aunque el Ejecutivo mantiene coordinación para proteger derechos laborales.

La crisis de AHMSA provocó una contracción económica en la región, afectando a miles de familias por la dependencia de la industria acerera.

El gobierno identificó al norte y centro de Coahuila como zonas estratégicas de reactivación, con énfasis en el desarrollo energético y gas natural.

La propuesta incluye el uso de agua no destinada al consumo humano y procesos biodegradables, para reducir riesgos ambientales.

La cercanía con Eagle Pass, Estados Unidos, posiciona a la región como un punto clave en el mapa energético, con potencial de inversión y generación de empleos.

La estrategia vincula la soberanía energética con la reactivación económica, buscando detonar oportunidades en zonas con rezago.

El cierre de AHMSA evidenció la dependencia de economías locales a una sola industria, lo que obliga a impulsar la diversificación económica para evitar futuras crisis.