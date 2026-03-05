Sheinbaum propone a Coca-Cola usar más azúcar mexicana en refrescos

Informó que con el CEO de la multinacional abordó el uso de azúcar, las inversiones de seis mil millones de dólares y los compromisos sobre reciclaje de agua y calidad ambiental en nuevas plantas

Durante su reunión con el director ejecutivo global de Coca-Cola, Henrique Braun, la presidenta Claudia Sheinbaum dialogó sobre el uso de azúcar producida en México en la elaboración de bebidas y otros productos de la empresa, así como sobre las implicaciones ambientales y de inversión asociadas con la expansión de la compañía en el país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el encuentro permitió revisar diversos aspectos vinculados con la operación de la empresa refresquera, entre ellos el tipo de endulzantes utilizados en sus bebidas y el impacto económico que tendría incrementar el uso de azúcar de caña nacional.

Sheinbaum señaló que actualmente gran parte de las bebidas utiliza fructosa, un insumo que en su mayoría proviene de importaciones, mientras que el uso de azúcar mexicana ha disminuido con el tiempo dentro de la industria de refrescos.

Explicó que planteó a la empresa la posibilidad de incrementar el uso de azúcar producida en México, debido a que el precio de este producto se mantiene bajo y existe interés del gobierno en fortalecer la demanda nacional de caña.

“Platiqué con ellos sobre por qué nos sentábamos a dialogar, porque hoy el precio del azúcar también está muy bajo y analizamos cuánta azúcar puede utilizar la refresquera”, comentó.

La mandataria añadió que la inversión anunciada por Coca-Cola en México, estimada en seis mil millones de dólares, no se limita a la producción de refrescos, sino que abarca otras líneas de productos que forman parte del portafolio de la empresa.

Según explicó, el proyecto contempla nuevas instalaciones industriales en distintas regiones del país, lo que implica también evaluaciones de impacto ambiental que deben cumplir con las normas vigentes.

En ese sentido, Sheinbaum indicó que uno de los temas centrales de la conversación fue el manejo del agua en las plantas que se instalarán o ampliarán dentro del territorio nacional. Representantes de la empresa expusieron las medidas de reciclaje y reutilización del agua que planean aplicar en sus procesos industriales, así como los estándares de calidad con los que operan sus sistemas de tratamiento.

La calidad del agua tratada en esas instalaciones se ubicaría por encima de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 001, que regula las descargas de aguas residuales en México.

Sheinbaum indicó que cada proyecto industrial deberá cumplir con los estudios de impacto ambiental correspondientes, los cuales en muchos casos son evaluados por autoridades estatales.

La mandataria subrayó que el manejo responsable del agua forma parte de las condiciones que se revisan cuando se plantean nuevas inversiones industriales, especialmente en sectores que utilizan grandes volúmenes del recurso.