Sheinbaum publica foto rumbo a cumbre en Barcelona

Claudia Sheinbaum compartió una imagen rumbo a Barcelona, donde participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, publicó una fotografía a bordo del avión comercial que la traslada a Barcelona, España, donde participará el sábado 18 de abril en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. La imagen acompañó un mensaje en el que confirmó su presencia en el encuentro internacional.

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“Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia“, escribió la mandataria en su publicación, con lo que informó el inicio de su gira de trabajo en Europa. La difusión de la imagen marcó el arranque de su agenda internacional desde el trayecto aéreo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la presidenta participará en este foro junto a jefes de Estado y representantes de distintos países, como parte de una iniciativa impulsada en el marco de Naciones Unidas. El encuentro reúne a líderes para dialogar sobre democracia y cooperación internacional.

Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/x6zjHHt8B5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

Durante su estancia en España, Sheinbaum sostendrá reuniones bilaterales con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

La agenda también incluye un encuentro con la comunidad mexicana residente en España, así como una visita el domingo 19 de abril al Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, donde sostendrá reuniones con académicos y funcionarios y recorrerá las instalaciones del complejo.

En esta gira de trabajo, la presidenta viaja acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.