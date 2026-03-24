Sheinbaum reacciona a Isabel Díaz Ayuso y refuerza postura sobre seguridad y relación con España

La mandataria cuestionó las fuentes de datos adversos y reafirmó la política exterior basada en dignidad histórica y cooperación con España

Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien criticó la situación de seguridad en México y la insistencia del gobierno federal en solicitar disculpas a España por la conquista. La Presidenta de México atribuyó dichas posturas a una visión ideológica alineada con sectores conservadores.

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Señaló que las críticas carecen de sustento estadístico y cuestionó la difusión de datos sobre un supuesto aumento en el delito de extorsión. Indicó que algunas cifras divulgadas en medios internacionales no corresponden con los registros oficiales, y subrayó que existe una tendencia a minimizar la reducción de homicidios en el país.

La mandataria afirmó que la estrategia de seguridad aplicada en la Ciudad de México se trasladó al ámbito nacional con el mismo equipo, incluyendo a Ernestina Godoy, así como mandos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Sostuvo que dicha estrategia ya mostró resultados en la reducción de delitos de alto impacto.

En materia internacional, la titular del Ejecutivo defendió la solicitud de reconocimiento histórico por parte de España, al considerar que fortalece la dignidad nacional y el entendimiento entre pueblos. Recordó que el rey de España ha reconocido abusos durante la conquista, lo que calificó como un avance en el diálogo histórico.

La presidenta también destacó la relación histórica entre México y el pueblo español, con énfasis en el exilio republicano durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, al que atribuyó una contribución relevante al desarrollo intelectual del país. Sostuvo que la política exterior mexicana mantiene un enfoque de respeto, memoria histórica y cooperación.

Sobre la relación con España, la presidenta señaló que el tema del perdón por los abusos durante la Conquista mantiene relevancia política y simbólica, al considerar que el reconocimiento histórico forma parte de un proceso necesario, aunque evitó precisar si su gobierno insistirá en una disculpa formal por parte del rey.

En ese contexto, explicó que la invitación enviada al monarca español para la inauguración del Mundial de futbol formó parte de una convocatoria general dirigida a jefes de Estado con los que México mantiene relaciones diplomáticas, sin que existiera un trato diferenciado en ese envío.

La mandataria detalló que la comunicación fue gestionada por Gabriela Cuevas como parte del protocolo internacional y se envió el 3 de febrero, antes de cualquier posicionamiento adicional sobre el reconocimiento histórico por parte de España.