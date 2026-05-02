Sheinbaum reafirma defensa de soberanía desde Palenque

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó en Palenque la defensa de la soberanía nacional y vinculó el respaldo popular con la acción de gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración del Ecoparque “La Ceiba” en Palenque, Chiapas, donde fijó postura sobre la soberanía nacional y la relación con gobiernos extranjeros en el territorio mexicano.

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“La fuerza del Gobierno de México está en el pueblo de México… ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria”, afirmó la mandataria durante el acto.

La mandataria sostuvo que la soberanía se sustenta en la capacidad del Estado para decidir sin injerencias externas y en la participación del pueblo en la vida pública, al ubicar ese principio como base del ejercicio de gobierno en el país.

Señaló que la defensa del territorio y de las decisiones nacionales se vincula con la historia política de México, desde la Independencia hasta el presente, y con la continuidad de un modelo que coloca al pueblo como eje de las políticas públicas.

Indicó que la política de soberanía se articula con programas sociales, inversión en infraestructura y fortalecimiento institucional, como parte de una estrategia que busca consolidar autonomía en decisiones económicas, sociales y territoriales.

La titular del Ejecutivo vinculó esa posición con el respaldo social a su gobierno y con los principios del movimiento político en el poder, al señalar que la fortaleza institucional se sustenta en la población y su historia.

Indicó que el Ecoparque “La Ceiba” refleja la herencia cultural del mundo maya en Palenque, con elementos simbólicos como el árbol de la vida y la cercanía con la zona arqueológica del sitio.

“Hoy hay un pueblo empoderado y un gobierno que sirve al pueblo de México… eso define la Cuarta Transformación”, sostuvo la presidenta al referirse al modelo de gobierno vigente.

Durante la visita, informó la supervisión de la interconexión del Tren Maya de carga con el Tren Interoceánico en Palenque, donde se construyen 21 kilómetros de vía para articular rutas entre el norte y el sur del país.

El proyecto ferroviario posiciona a Palenque como punto de enlace logístico nacional, con impacto en transporte de mercancías y movilidad regional en el sureste.

La presidenta anunció además la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo, cuya licitación iniciará la siguiente semana, así como la entrega de becas Gertrudis Bocanegra para estudiantes de nivel superior en Chiapas.

El director del Grupo Mundo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, informó que el parque destina 80 por ciento de su superficie a áreas verdes e integra infraestructura ambiental y recreativa con energías limpias y sistemas de tratamiento de residuos.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que la ceiba representa un símbolo ancestral de conexión y comparó el gobierno federal con ese referente por su estructura y alcance social.

Las acciones anunciadas integran infraestructura, política social y discurso institucional en una estrategia que combina desarrollo regional con posicionamiento sobre soberanía nacional.