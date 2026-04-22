La presidenta encabezó la jura de bandera en Veracruz y afirmó que la soberanía nacional se defiende a diario con el servicio de las Fuerzas Armadas, en un acto que evocó la defensa del puerto en 1914

Al encabezar la jura de bandera de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la soberanía nacional se sostiene todos los días mediante el servicio del Estado a la población y la actuación permanente de las Fuerzas Armadas.

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Durante la ceremonia, la mandataria definió la jura como un compromiso que trasciende el acto formal y se traduce en decisiones concretas en favor del país. Señaló que la soberanía no corresponde a un episodio histórico aislado, sino a una práctica constante que exige disciplina y responsabilidad.

“Servir a la patria es ante todo servir a los demás“, indicó al subrayar que la defensa del país incluye proteger a las personas en cada misión. Señaló que el uniforme representa autoridad, pero también una obligación directa con la vida y la integridad de la población.

El acto coincidió con la conmemoración del 21 de abril de 1914, cuando cadetes navales y civiles enfrentaron la invasión estadounidense en el puerto de Veracruz. La presidenta recordó que esa defensa expresó una respuesta colectiva ante la vulneración de la soberanía nacional.

La mandataria explicó que la Armada de México participa en la defensa del territorio, la vigilancia de costas y el apoyo en desastres naturales. Indicó que estas funciones vinculan a la institución con la población y refuerzan su papel en la estabilidad del país.

Sheinbaum sostuvo que la soberanía descansa en la integridad de quienes integran las instituciones. Señaló que valores como la lealtad, la honestidad y la disciplina permiten sostener la relación entre el Estado y la sociedad en cada acción de servicio.

En la ceremonia, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y una cadete representante expusieron los ejes de formación y servicio durante la ceremonia del 21 de abril. Ambos mensajes se centraron en la lealtad institucional, la disciplina y la defensa de la soberanía nacional.

112 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz https://t.co/Fza170pmhv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 21, 2026

La cadete de primer año, Allison Velázquez Reyes, señaló que jurar bandera implica un compromiso permanente con México. Indicó que este acto establece la obligación de respetar y defender la enseña nacional, incluso con la vida, como parte de la formación de futuras oficiales navales.

Afirmó que la nueva generación asume una etapa de preparación basada en disciplina y exigencia. Expresó que el proceso formativo busca integrar a los cadetes a las filas que resguardan la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país.

El secretario de Marina recordó la defensa del puerto de Veracruz en 1914. Indicó que los cadetes y marinos de esa época actuaron con determinación para proteger la dignidad nacional frente a condiciones adversas.

El mando naval afirmó que la institución fortalece sus capacidades mediante modernización tecnológica y operativa. Señaló que la formación actual prepara a los cadetes para asumir funciones en mar, aire y tierra con base en disciplina, liderazgo y compromiso institucional.