Sheinbaum rechaza llevar desapariciones a la ONU; Estado mexicano no está rebasado, afirma

La presidenta afirmó que el Estado mexicano no está rebasado frente a las desapariciones, cuestionó llevar el tema a la ONU y señaló que el informe omite acciones del gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Estado mexicano no está rebasado frente al fenómeno de las desapariciones, al rechazar el informe del Comité contra la Desaparición Forzada y cuestionar que el caso se lleve a la Asamblea General de la ONU.

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Durante su conferencia, la mandataria señaló que el documento no reconoce las acciones implementadas por su gobierno, como la creación de instituciones, reformas legales y coordinación con colectivos de búsqueda.

Sheinbaum cuestionó la interpretación del comité al considerar que intenta equiparar la situación con desapariciones de Estado, lo cual, afirmó, no corresponde con la realidad del país.

“El Estado mexicano no está rebasado y se actúa en estos delitos”, expresó, al cuestionar por qué se busca llevar el tema a la Asamblea de Naciones Unidas.

La presidenta sostuvo que existe una diferencia entre desapariciones forzadas del Estado y las vinculadas al crimen organizado, distinción que, dijo, no fue considerada adecuadamente en el informe.

Reiteró que el Estado mantiene capacidad de respuesta, con investigaciones en curso incluso contra servidores públicos, lo que, aseguró, demuestra que no hay impunidad institucional.

El posicionamiento incluyó críticas al intento de escalar el tema a instancias internacionales, al considerar que no se tomó en cuenta el contexto actual ni los avances.

Sheinbaum afirmó que continuará con las labores de búsqueda, atención a víctimas y fortalecimiento institucional, además de mantener colaboración con organismos internacionales en derechos humanos.

Finalmente, defendió que el Estado actúa frente a estos casos y que existen procesos de investigación y sanción, incluso cuando involucran a funcionarios, como evidencia de que no hay impunidad estructural.