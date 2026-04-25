Sheinbaum recibe a directivos de MLB: Padres y Diamondbacks visitan México

La presidenta se reunió con directivos y jugadores de San Diego Padres y Arizona Diamondbacks que jugarán en el estadio de Diablos Rojos del México

La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a Palacio Nacional a directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Beisbol de San Diego Padres y Arizona Diamondbacks, quienes se enfrentan en un encuentro programado este fin de semana en el estadio de Diablos Rojos del México, en Ciudad de México.

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El encuentro forma parte de la agenda de colaboración deportiva internacional que busca posicionar al país como sede de eventos de alto nivel, con participación de franquicias de la Major League Baseball (MLB) y presencia de directivos del circuito.

“Invité a directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, así como a los equipos Padres de San Diego y Dbacks de Arizona”, publicó Sheinbaum en sus redes sociales.

El estadio de los Diablos Rojos ha funcionado como sede de partidos internacionales desde su inauguración, lo que ha permitido a la liga ampliar su presencia en América Latina y consolidar a México como mercado estratégico para el beisbol profesional.

Invité a directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, así como a los equipos Padres de San Diego y Dbacks de Arizona, que este fin de semana se enfrentarán en el estadio de los Diablos Rojos de la Ciudad de México. Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación y,… pic.twitter.com/Tl9H65kDEx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 24, 2026

“Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación y, al mismo tiempo, impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el rey de los deportes”, señaló la presidenta.

La convocatoria incluye a jugadores activos y representantes institucionales, lo que refuerza el vínculo entre el gobierno federal y las organizaciones deportivas internacionales en materia de promoción y difusión.

El gobierno federal plantea el deporte como un eje de política pública para jóvenes, con énfasis en disciplina, formación y acceso a actividades organizadas en espacios urbanos.

El beisbol se mantiene como uno de los deportes con mayor arraigo en el país, con ligas profesionales, academias y programas comunitarios que conectan con audiencias juveniles en distintas regiones.