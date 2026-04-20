Sheinbaum recibe a Greer por revisión del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para avanzar en la revisión del T-MEC, con énfasis en acero, aluminio y automóviles.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para avanzar en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como parte del proceso bilateral para evaluar ajustes al acuerdo vigente.

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El gobierno de México centrará la discusión en acero, aluminio y sector automotriz, áreas consideradas estratégicas para la economía nacional. También abordará el fortalecimiento de las reglas de origen, con el objetivo de evitar el ingreso de productos de terceros países sin valor agregado regional.

La administración federal busca mantener el tratado con modificaciones puntuales que refuercen la producción en México. En este contexto, el país ha implementado aranceles a naciones sin acuerdo comercial como medida para limitar la triangulación de mercancías.

La mandataria explicó que la negociación se sustenta en reuniones previas entre ambos gobiernos, incluida una celebrada en Washington, de lo que deriva que existen coincidencias en varios temas, aunque el diálogo continuará para definir los términos finales de la revisión.

El equipo negociador opera bajo la coordinación de Marcelo Ebrard, con participación de la Secretaría de Economía. El gobierno incorporó a especialistas en economía, agricultura y financiamiento para reforzar la capacidad técnica en la mesa de negociación.

El encuentro con el representante comercial estadounidense marca una etapa de seguimiento en la relación económica bilateral. El gobierno federal prevé informar sobre los avances una vez que concluya la reunión y se definan acuerdos concretos.