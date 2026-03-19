La mandataria encabezó la ceremonia de bienvenida al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en el inicio de su visita oficial a México

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Cancún, Quintana Roo, la ceremonia oficial de bienvenida al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier , como parte de su visita oficial a México, en el marco del fortalecimiento de la relación bilateral.

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En sus redes sociales, la mandataria informó el arribo del jefe de Estado alemán, quien fue recibido previamente por el canciller Juan Ramón de la Fuente en el Aeropuerto Internacional de Cancún, acompañado por una delegación de funcionarios y empresarios.

La visita incluyó una agenda de encuentros diplomáticos y económicos, entre ellos una reunión con la presidenta mexicana y el acompañamiento de delegaciones de ambos países, con énfasis en cooperación industrial, comercial y tecnológica.

#EnVivo | Visita oficial del presidente de la República Federal de Alemania. Quintana Roo.https://t.co/BdyIkv7Q6g — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 19, 2026

El gobierno federal destacó que Alemania se mantiene como uno de los principales socios comerciales de México en Europa y un actor relevante en sectores estratégicos como la industria automotriz, la ingeniería, la química y la manufactura avanzada.

La presencia de Steinmeier se enmarca en un momento de intercambio económico sostenido entre ambas naciones, con más de dos mil empresas alemanas operando en México y generando cientos de miles de empleos, lo que posiciona a la relación bilateral como una de las más dinámicas en América Latina.