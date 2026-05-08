Sheinbaum recibirá a familiares de mexicanos en flotilla hacia Gaza

La presidenta ordenó intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras reiteró la postura de México en favor del reconocimiento del Estado palestino.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno establecerá contacto con familiares de mexicanos que participan en una nueva flotilla humanitaria con destino a Gaza, luego de que activistas solicitaron apoyo ante el riesgo de una nueva intercepción durante la misión civil que busca entregar ayuda a la población palestina.

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Durante su conferencia matutina, Sheinbaum indicó que instruyó a Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para establecer comunicación con los familiares y definir mecanismos de acompañamiento institucional. Señaló que la prioridad del gobierno mexicano es la protección de connacionales en cualquier escenario internacional.

“Puedo recibir a los familiares de quienes van en esta flotilla. Sobre todo, con la visión de la protección de los mexicanos y las mexicanas que van para los buques de ayuda humanitaria”, declaró la mandataria, tras la exposición de activistas que denunciaron riesgos para integrantes de la nueva expedición marítima.

Sheinbaum reiteró la posición diplomática de México sobre el conflicto en Medio Oriente y sostuvo que su administración respalda el reconocimiento pleno del Estado palestino. Recordó que México reconoció formalmente a la embajadora palestina en el país y afirmó que la política exterior mexicana mantiene como eje la autodeterminación de los pueblos y la construcción de paz en la región.

“El respeto a los derechos humanos siempre. Ninguna guerra puede pasar por encima de la infancia, de las mujeres, de la población civil”, afirmó al ser consultada sobre reportes expuestos por activistas respecto a detenciones de participantes de misiones previas.

La intervención surgió después de que el periodista y activista Ernesto Ledézma, vinculado con la flotilla, señaló que una nueva expedición partió desde Grecia con decenas de embarcaciones con intención de avanzar hacia Turquía y posteriormente definir la ruta para intentar abrir un corredor de ayuda humanitaria hacia Gaza. Los activistas pidieron respaldo diplomático preventivo ante posibles acciones contra civiles participantes.