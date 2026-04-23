Sheinbaum reconoce crisis de desapariciones tras visita de la ONU en México

La presidenta afirmó que se atiende el delito de desaparición y fortalece el registro nacional, tras la visita del Alto Comisionado de la ONU, quien pidió no politizar el tema y centrarse en las víctimas

Tras la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno reconoce el delito de desaparición en el país y mantiene acciones para fortalecer su atención.

LEE ADEMÁS: Liga MX: ¿Qué equipo es el más afectado por la baja de sus seleccionados rumbo al Mundial?

La mandataria indicó que el funcionario internacional sostuvo reuniones con instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y con víctimas, además de revisar políticas públicas en distintos ámbitos.

Señaló que durante el encuentro abordaron el tema de desapariciones y coincidieron en que la atención debe centrarse en las víctimas y en el fortalecimiento institucional, sin trasladarlo al debate político.

“Es un tema de atención a las víctimas y de atender este delito”, declaró Sheinbaum durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, al referirse al posicionamiento del representante de Naciones Unidas.

La presidenta explicó que el registro de personas desaparecidas presenta inconsistencias acumuladas por administraciones previas, por lo que su gobierno trabaja en su depuración y actualización.

Indicó que se fortalecen las comisiones de búsqueda y la coordinación con fiscalías estatales, con el objetivo de mejorar la localización de personas y la integración de información.

Sheinbaum señaló que el Alto Comisionado también revisó otros temas, como consultas a pueblos indígenas, donde reconoció la aplicación de metodologías internacionales y el presupuesto destinado a estas políticas.

La presidenta afirmó que el gobierno mantiene colaboración con organismos internacionales en derechos humanos, con nuevas líneas de trabajo en protección de activistas y atención a víctimas.

Reiteró que la política de seguridad incluye la atención a delitos del fuero común en coordinación con estados, y que el tema de desapariciones forma parte de las prioridades operativas del gobierno federal.