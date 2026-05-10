Sheinbaum reivindica a las madres y defiende apoyo exclusivo a mujeres

Claudia Sheinbaum defendió la Pensión Mujeres Bienestar como reconocimiento al trabajo de cuidados que históricamente han asumido las mujeres y relacionó su mensaje con igualdad, memoria histórica y combate al machismo.

Al encabezar el acto oficial de entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, la presidenta Claudia Sheinbaum centró su mensaje por el Día de las Madres en una defensa del papel de las mujeres como cuidadoras y presentó el programa como un reconocimiento al trabajo histórico de cuidados dentro de los hogares mexicanos.

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Sheinbaum felicitó a las madres mexicanas, incluidas aquellas que viven en Estados Unidos, y sostuvo que las mujeres han sostenido tareas de cuidado familiar sin reconocimiento institucional. Bajo ese argumento, defendió que el apoyo económico se entregue exclusivamente a mujeres y afirmó que el programa busca reconocer esa carga histórica.

En el mismo acto, anunció la creación de mil centros de educación y cuidado infantil en el país como parte de la política de apoyo a mujeres con hijas e hijos pequeños. El evento combinó la conmemoración del Día de las Madres con la defensa de programas sociales y el posicionamiento político de su agenda de igualdad.

La presidenta sostuvo que las mujeres han enfrentado estructuras de discriminación, machismo y exclusión en México. Recordó expresiones que históricamente limitaron la participación femenina y rechazó la violencia contra las mujeres. También afirmó que su llegada a la presidencia representa una apertura política para las mexicanas bajo la consigna de que “llegamos todas”.

Sheinbaum incorporó al discurso una revisión de figuras femeninas en la historia nacional, entre ellas Leona Vicario, Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra y Margarita Maza. Argumentó que la historia oficial privilegió durante décadas a personajes masculinos y defendió la incorporación de mujeres en el calendario cívico nacional como parte del reconocimiento institucional-

Señaló que el movimiento que representa combate el racismo, el clasismo, la discriminación y el machismo. Presentó esa agenda como parte de una transformación social orientada a reducir desigualdades y ampliar derechos.

Planteó además que el reconocimiento a las mujeres debe extenderse a la memoria histórica nacional. Señaló que la enseñanza tradicional privilegió figuras masculinas y defendió la incorporación de heroínas al calendario cívico como una forma de reconocer la contribución femenina en la construcción del país y ampliar referentes para nuevas generaciones.