Sheinbaum reivindica a Malintzin y reconoce traductoras indígenas

La presidenta encabezó en Tehuantepec el reconocimiento a mujeres traductoras de lenguas indígenas; vinculó el acto con el humanismo mexicano y la igualdad sustantiva.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, el reconocimiento a mujeres traductoras de lenguas indígenas y colocó el acto dentro de la política de reivindicación de los pueblos originarios y de la igualdad sustantiva, al subrayar que las lenguas indígenas son idiomas y no “dialectos”, y que su preservación recae de manera central en las mujeres.

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Durante su intervención, la mandataria sostuvo que el proyecto de la Cuarta Transformación incorpora el humanismo mexicano como base conceptual y política, el cual reconoce la historia nacional, la comunidad y el papel de los pueblos originarios en la construcción del país, y afirmó que la igualdad de las mujeres constituye uno de los ejes de su gobierno.

En ese contexto, explicó que la Cartilla de los Derechos de las Mujeres fue traducida a 67 lenguas indígenas con 69 variantes, proceso que implicó trabajo colectivo para adaptar conceptos jurídicos a contextos culturales diversos, lo que permitió que los contenidos fueran comprensibles en cada comunidad.

La presidenta planteó que la traducción no debe limitarse al documento escrito, sino ampliarse a formatos hablados mediante radios comunitarias, además de incorporar materiales educativos en lenguas indígenas, con el objetivo de fortalecer la transmisión cultural y evitar la pérdida lingüística.

En el plano histórico, Sheinbaum reivindicó la figura de Malintzin como traductora y no como traidora, al señalar que su papel se desarrolló en condiciones de subordinación y sin margen de decisión, por lo que propuso reinterpretarla como mediadora lingüística clave en el proceso de conquista.

La mandataria vinculó este reconocimiento con el papel de las mujeres como transmisoras de la lengua materna y con la necesidad de combatir la doble discriminación que han enfrentado por su condición de mujeres e indígenas, al tiempo que reiteró que el objetivo es garantizar que “las mujeres no queremos ser más, pero nunca más queremos ser menos”.

El acto se inscribió en la agenda del gobierno federal que declaró el primer año de administración como el año de la mujer indígena y que busca, según la presidenta, ampliar el reconocimiento histórico de figuras femeninas que han sido relegadas en la narrativa nacional.