Sheinbaum renueva acuerdo con gasolineros para mantener la gasolina regular bajo 24 pesos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobierno federal renovó el acuerdo voluntario con 96 por ciento de las estaciones de servicio para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro, con el objetivo de proteger la economía familiar ante el alza internacional de combustibles.

“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, escribió.

El mensaje difundido en redes sociales subrayó que, mientras en diversos países el precio del combustible aumenta, en México se mantiene un mecanismo de coordinación con los expendedores para contener el costo de la gasolina.

La administración federal impulsó en meses recientes diversas medidas para estabilizar el mercado interno de combustibles, entre ellas acuerdos con distribuidores y ajustes en los mecanismos de regulación del sector energético.

La renovación del acuerdo se presentó como una herramienta para amortiguar los efectos de la volatilidad internacional en los precios de los hidrocarburos, fenómeno que en diversos países ha provocado incrementos en los costos del transporte y de bienes básicos.