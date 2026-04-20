Sheinbaum reporta balance positivo tras gira en Barcelona

Destacó el respaldo a la política exterior mexicana, acuerdos con España y la inclusión de propuestas en la declaración final.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la participación de México en un encuentro internacional en Barcelona concluyó con un balance favorable, donde el país obtuvo reconocimiento en el foro y logró posicionar sus propuestas en materia de política exterior.

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“Le fue muy bien a México”, dijo al señalar que el país logró posicionar sus propuestas en política exterior y obtener reconocimiento en el encuentro con representantes de América Latina y Europa.

La mandataria explicó que México presentó principios constitucionales como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de conflictos, ejes clave de la tradición diplomática del país.

Sheinbaum declaró que parte de las propuestas mexicanas se incorporaron en la declaración final del foro. Planteó redirigir recursos del gasto militar global hacia programas de reforestación y generación de empleo en países con mayores niveles de pobreza.

Durante la gira, la presidenta sostuvo una reunión con el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Ambos dialogaron sobre intercambio cultural, exposiciones históricas y cooperación tecnológica, incluida la construcción de infraestructura de supercómputo en México.

La mandataria también destacó el reconocimiento a los pueblos originarios como parte de la identidad nacional. Explicó que esta visión forma parte del humanismo mexicano, que integra distintas etapas históricas del país.

Sheinbaum afirmó que la participación de México permitió fortalecer su presencia en espacios multilaterales, con propuestas alineadas al marco constitucional que generaron respaldo entre delegaciones.

Señaló que la delegación mexicana sostuvo intercambios con representantes de distintas regiones para ampliar la cooperación internacional, especialmente en desarrollo, educación y tecnología.

Sheinbaum agregó que los planteamientos de México buscan impulsar mecanismos de colaboración para atender desigualdades globales, cuyo seguimiento dependerá de acuerdos posteriores entre los países participantes.