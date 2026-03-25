Sheinbaum reporta rescate de 229 migrantes en Veracruz y endurece medidas migratorias

El gobierno mantiene la contención de caravanas en el sur y ofrece alternativas de repatriación o empleo

Autoridades federales reportaron el rescate de 229 migrantes que viajaban hacinados en un tractocamión en Veracruz, como resultado de operativos de revisión en carreteras, en el marco del fortalecimiento de acciones contra el tráfico de personas en territorio nacional.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el hallazgo derivó de inspecciones permanentes encabezadas por el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional, lo que permitió detectar el vehículo y proceder a la detención de personas presuntamente vinculadas con estos hechos.

El caso evidenció la persistencia de redes de tráfico de personas que operan mediante el traslado irregular de migrantes en condiciones de riesgo, por lo que el gobierno federal anunció el reforzamiento de medidas para prevenir abusos y garantizar la integridad de quienes transitan por el país.

La mandataria abordó la llegada de nuevas caravanas migrantes y explicó que la política vigente establece su permanencia en el sur del país, donde se les ofrece atención humanitaria, revisión de su situación migratoria y, en su caso, la opción de repatriación voluntaria.

Señaló que una parte de las personas en tránsito acepta el retorno asistido a sus países de origen, mientras que quienes deciden permanecer en México pueden acceder, tras la regularización correspondiente, a oportunidades laborales en el sur del territorio.

Sheinbaum sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia integral que combina operativos de seguridad contra redes delictivas con mecanismos de atención humanitaria, con el objetivo de evitar violaciones a derechos humanos en el tránsito migratorio.