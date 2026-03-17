Sheinbaum respalda apertura económica en Cuba y refuerza cooperación en América Latina

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó fortalecer la cooperación regional bajo principios de soberanía, en un contexto de tensiones internacionales y debates sobre el modelo económico de la isla

Al afirmar que México mantiene una postura de respeto a la autodeterminación de los pueblos al referirse a la situación económica de Cuba y a las posibilidades de apertura en la isla, la presidenta Claudia Sheinbaium reiteró la disposición del gobierno mexicano para acompañar procesos que contribuyan al desarrollo regional.

LEE ADEMÁS: Diego Osuna Miranda, hijo del director de BBVA México, fallece en accidente automovilístico en Edomex

Señaló que el país sostiene relaciones diplomáticas con todas las naciones y defendió la cooperación como vía para impulsar el bienestar, por lo que consideró que una mayor integración económica en Cuba podría traducirse en beneficios para su población sin comprometer su soberanía.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que la política exterior mexicana se rige por principios constitucionales como la no intervención y la solución pacífica de controversias, al tiempo que destacó la importancia de mantener el diálogo entre gobiernos.

El planteamiento se inscribe en un contexto internacional marcado por presiones económicas y restricciones comerciales hacia Cuba, lo que ha abierto discusiones sobre reformas internas y mecanismos de apertura para dinamizar su economía.

La presidenta afirmó que México apuesta por el fortalecimiento de los lazos en América Latina y el Caribe, con énfasis en esquemas de cooperación que prioricen el desarrollo social y económico de los países de la región.

Destacó que el diálogo entre gobiernos resulta fundamental para atender los desafíos económicos y sociales que enfrenta Cuba, en un entorno internacional caracterizado por restricciones comerciales y tensiones geopolíticas.

Sheinbaum insistió en que México privilegia la cooperación como instrumento para impulsar el bienestar en América Latina y el Caribe, con énfasis en proyectos que fortalezcan las economías locales.