Sheinbaum respalda irrupción pública de López Obrador en defensa de Cuba

Sostuvo que el llamado a apoyar al pueblo cubano se sustenta en el humanismo mexicano y en la tradición histórica de solidaridad del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde su retiro en Palenque llamó a expresar solidaridad con el pueblo de Cuba ante las dificultades que enfrenta la isla por el bloqueo económico y las restricciones al suministro de combustibles.

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Durante un acto público en Compostela, Nayarit, la presidenta afirmó que el mensaje difundido por López Obrador respondió a un principio de fraternidad entre pueblos y sostuvo que el respaldo a Cuba forma parte de la tradición diplomática y política de México, basada en la solidaridad y la defensa de la soberanía.

“El día de ayer, el presidente López Obrador, que está ahora en retiro, que está allá en Palenque, escribiendo libros, escribió algo en sus redes sociales y dijo, me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba. Porque el pueblo de Cuba tiene muchos años que Estados Unidos y otros países le hicieron un bloqueo, no le permiten que lleguen productos. Recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo”, dijo.

Sheinbaum explicó que el exmandatario manifestó sentirse afectado por la situación que vive el pueblo cubano, al considerar que durante décadas la isla ha enfrentado sanciones y restricciones que afectan el acceso a productos básicos, alimentos y combustibles.

Ante esa situación, López Obrador llamó a la solidaridad del pueblo de México para apoyar a Cuba mediante aportaciones económicas destinadas a ayuda humanitaria, una iniciativa que, dijo, también puede ser acompañada por quienes deseen colaborar.

La presidenta sostuvo que la reacción de sectores de la oposición ante ese llamado evidenció un desacuerdo político, pero afirmó que expresar solidaridad con un pueblo no implica necesariamente coincidir con su gobierno.

“Por esa base que tenemos las mexicanas y los mexicanos, esa fraternidad, ese apoyo. Hay quien dice, yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”.

Sheinbaum insistió en que el respaldo a la población cubana debe entenderse como un acto humanitario, orientado a evitar que las dificultades económicas y energéticas que enfrenta la isla se traduzcan en mayor sufrimiento para su población.

La mandataria reiteró que el gobierno mexicano ha decidido mantener el envío de apoyo a Cuba aun cuando existen condiciones internacionales complejas, y afirmó que esa decisión se sustenta en la convicción de que los pueblos deben ayudarse entre sí.

Relacionó esa postura con el concepto de humanismo mexicano, una idea impulsada por el movimiento político de la Cuarta Transformación, que coloca en el centro la solidaridad, la fraternidad y el apoyo a quienes enfrentan situaciones difíciles.

Sheinbaum señaló que esos principios se expresan también en la cultura mexicana, que históricamente ha privilegiado la ayuda mutua, el apoyo familiar y la cooperación comunitaria frente a situaciones de crisis.