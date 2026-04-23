Sheinbaum respalda nuevas clausuras: ASEA refuerza control al sector gasero

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las inspecciones y clausuras en el sector gasero tras el cambio en la dirección regulatoria, aseguró que no habrá afectaciones a usuarios

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el endurecimiento de supervisiones en el sector gasero tras el relevo en la dirección regulatoria, en medio de inconformidades de distribuidores por clausuras y revisiones derivadas del programa de registro impulsado por autoridades energéticas.

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El gobierno federal informó que cerca de 90 por ciento de los actores del sector se incorporaron al esquema de registro, lo que permitió ampliar la supervisión sobre estaciones y distribuidores, con el objetivo de verificar el cumplimiento de normas operativas y administrativas.

“Lo que va a hacer es poner en orden ahí”, declaró Sheinbaum sobre la nueva titular, al referirse a la estrategia de inspección y control que incluye revisiones y posibles clausuras en casos de incumplimiento.

Las inconformidades surgieron tras el cambio en la dirección del área, cuando se intensificaron las inspecciones, lo que generó señalamientos de incertidumbre jurídica entre empresas que habían participado en el proceso de regularización.

Andrea González asumió el cargo de Directora Ejecutiva de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) el 17 de marzo, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la encomienda de ordenar inspecciones y clausuras tras el cambio de dirección.

La mandataria la identificó como una funcionaria con trayectoria en la alcaldía Tlalpan, patrimonio inmobiliario y la Procuraduría Federal del Consumidor, donde ocupó funciones jurídicas.

El programa Renagas (Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo), impulsado por la ASEA, registró cerca de 90 por ciento de los operadores del sector gasero y gasolinero para fortalecer la supervisión.

El esquema permitió ampliar verificaciones y detectar incumplimientos, lo que derivó en nuevas inspecciones y clausuras bajo el actual proceso de control regulatorio.

La presidenta afirmó que las acciones no afectarán el suministro a usuarios y que el objetivo es garantizar condiciones legales en la operación del sector, sin alterar la distribución del servicio energético en el país.

“Es ejemplar, incorruptible”, señaló sobre la funcionaria encargada, a quien atribuyó la responsabilidad de encabezar el proceso de ordenamiento administrativo dentro del sector gasero.

Sostuvo que las revisiones forman parte de una política de control regulatorio para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar prácticas irregulares en la distribución de combustibles.

Las autoridades mantendrán las supervisiones mientras se consolida el nuevo esquema de operación, con el fin de dar certidumbre jurídica y establecer condiciones homogéneas para todos los participantes del sector.