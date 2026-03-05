Sheinbaum respalda postura pacifista de España ante conflicto en Medio Oriente

La presidenta consideró respetable la decisión del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de no permitir el uso de bases militares para ataques contra Irán

Al expresar su respaldo a las posiciones internacionales que privilegian la paz frente al incremento de tensiones en Medio Oriente, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy respetable” la postura del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien rechazó autorizar el uso de instalaciones militares estadounidenses en territorio español para operaciones contra Irán.

Desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que la decisión del gobierno español de apostar por la vía diplomática merece reconocimiento, incluso cuando España forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza que en diversas ocasiones ha respaldado posiciones militares impulsadas por Estados Unidos.

“Es muy respetable la posición del presidente de España en apostar por la paz, más allá de su pertenencia a la OTAN, que es una decisión que ellos tomaron”, afirmó Sheinbaum al referirse a la negativa de Madrid para permitir el uso de las bases de Morón y Rota en operaciones contra Teherán.

La jefa del Ejecutivo subrayó que México mantendrá una política exterior orientada por los principios establecidos en la Constitución, los cuales obligan a privilegiar la solución pacífica de controversias, la cooperación entre naciones y el respeto al principio de no intervención en asuntos internos de otros países.

Explicó que estos lineamientos no dependen de la voluntad individual de quien encabece el gobierno federal, sino que forman parte de las atribuciones constitucionales del titular del Ejecutivo en materia de relaciones internacionales.

“Nosotros de igual manera siempre vamos a llamar a la paz, porque además no podemos —aunque hubiera un presidente que no quisiera— tiene que respetar la Constitución”, afirmó.

La presidenta también cuestionó la limitada presencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a las tensiones internacionales que se han intensificado en los últimos días, particularmente tras los enfrentamientos que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán.

“Hace unos días dije que Naciones Unidas no se ve por ningún lado y sería muy bueno que se recuperara el papel de Naciones Unidas”, expresó.

La mandataria indicó que el papel de la ONU resulta fundamental para evitar que conflictos regionales escalen hacia confrontaciones de mayor alcance que pongan en riesgo la seguridad internacional.

Sheinbaum reiteró que México respaldará cualquier iniciativa internacional que contribuya a reducir las tensiones y favorezca la negociación política entre las partes involucradas en el conflicto.