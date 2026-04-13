Sheinbaum respalda solución pacífica en la guerra EU-Irán

La presidenta definió la postura de México frente al conflicto internacional, al reiterar la defensa de la no intervención y la solución pacífica. Señaló que la escalada impacta en los precios de combustibles y en la economía global.

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó la postura del gobierno mexicano ante la escalada del conflicto internacional, al reiterar que la política exterior del país se rige por los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias.

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La mandataria señaló que las tensiones recientes se intensificaron tras conversaciones sin acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Indicó que la falta de entendimiento mantiene el escenario internacional en un nivel de incertidumbre que impacta en distintos sectores.

“Como ustedes saben, la posición de México siempre es lo que defiende nuestra Constitución. La política exterior mexicana es ejemplo en el mundo y nosotros la seguimos al pie de la letra”, afirmó. Añadió que “esa siempre va a ser nuestra posición de apoyar la paz”.

Sheinbaum también reconoció los llamados del Papa León XIV en favor de la paz y la no intervención. Señaló que el pontífice ha convocado a distintos países a evitar la escalada del conflicto y a privilegiar el diálogo como vía de solución internacional.

La presidenta explicó que la región en conflicto concentra alrededor de 20 por ciento de la producción mundial de petróleo, gas y fertilizantes. Indicó que las restricciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz han elevado los precios del crudo y, en consecuencia, de las gasolinas y el diésel.

El gobierno federal mantiene acciones para contener el impacto económico interno derivado de esta situación, con medidas orientadas a evitar incrementos en combustibles y controlar efectos inflacionarios, mientras continúa el seguimiento al conflicto internacional.

La presidenta señaló que el impacto del conflicto no solo se limita al sector energético, sino que también incide en el costo de productos básicos. Explicó que el aumento en los precios internacionales del petróleo repercute en cadenas de suministro y en la inflación, por lo que el gobierno mantiene coordinación con productores y comercializadores para evitar incrementos que afecten a las familias.

Sheinbaum indicó que su administración mantiene comunicación permanente con distintas dependencias para dar seguimiento al entorno internacional, con el objetivo de anticipar escenarios económicos y reforzar medidas internas para la estabilidad de precios y el poder adquisitivo.