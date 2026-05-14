La presidenta respondió a nuevas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la historia de México y sostuvo que el debate abierto en España resulta útil para revisar el pasado colonial

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien cuestionó la narrativa histórica mexicana sobre la conquista y lanzó un reto público relacionado con vestigios arqueológicos mexicas en el Centro Histórico de Ciudad de México.

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“Le ha ido bastante mal allá en España. No le ha ido muy bien que digamos. Y no pudo explicar sus tres días de vacaciones tampoco aquí. Tanto que odia México al gobierno de México y se pasa unos días de vacaciones. Que venga más. Que conozca más de la cultura mexicana“, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria evitó una confrontación directa y afirmó que el debate histórico abierto en España resulta positivo. Añadió que el intercambio permitió discutir la conquista, la invasión de los pueblos originarios y la dimensión cultural de México.

La polémica escaló después de que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, tras cancelar una visita a México, retó a Sheinbaum a explicar “qué hay debajo de la calle Guatemala número 24 y por qué no se abre al público”.

La referencia apunta al Huei Tzompantli mexica, estructura ceremonial asociada con la exhibición ritual de cráneos humanos, localizada en excavaciones arqueológicas del Centro Histórico. El hallazgo documentó restos humanos integrados en una construcción ceremonial prehispánica.

Cronistas como Bernardino de Sahagún describieron los tzompantlis durante la conquista, mientras otros testimonios españoles registraron el impacto que les provocaron esas estructuras rituales.

El señalamiento de Ayuso circuló ampliamente en redes sociales y detonó un nuevo intercambio entre usuarios mexicanos y españoles sobre la memoria histórica, el colonialismo y la interpretación del pasado prehispánico.

Sheinbaum sostuvo que la controversia permitió ampliar la discusión pública. “Ayudó mucho que viniera, porque abrió el debate. Nos permitió hablar de Hernán Cortés, de lo que fue la conquista, de la grandeza cultural de México, de la dignidad del pueblo de México“, afirmó.

También señaló que el debate ya ocurre dentro de España y defendió la libertad de expresión como condición para esa discusión.

La presidenta evitó extender el choque diplomático y encuadró el episodio como una discusión histórica más amplia. “El debate siempre es bueno“, dijo. La respuesta se dio luego de que actores políticos españoles expresaran posiciones divergentes sobre las declaraciones de Ayuso y sobre la relación histórica entre ambos países.