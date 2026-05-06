Sheinbaum responde a Labastida por señalamientos sobre narcogobierno

La mandataria cuestionó su autoridad moral y recordó antecedentes del narcotráfico durante gobiernos priistas en Sinaloa.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a declaraciones recientes de Francisco Labastida Ochoa sobre presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales en Sinaloa. Durante su conferencia, la mandataria afirmó que resulta contradictorio que el exgobernador priista se presente como referente moral en temas relacionados con narcotráfico y seguridad pública.

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Sheinbaum recordó que durante los años en que Labastida gobernó Sinaloa ocurrió la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, identificado como uno de los principales dirigentes del narcotráfico en México durante la década de los ochenta. La presidenta señaló que en ese periodo también existieron señalamientos contra mandos policiacos vinculados con autoridades estatales.

La mandataria sostuvo que parte de la oposición política y mediática intenta instalar una narrativa sobre “narcogobierno” contra la actual administración federal. Sheinbaum afirmó que esas acusaciones forman parte de campañas impulsadas desde sectores opositores y rechazó que exista colusión entre el gobierno federal y organizaciones criminales.

La presidenta también vinculó esas críticas con campañas de desinformación en redes sociales. Señaló que existe una articulación internacional de grupos políticos y mediáticos que difunden noticias falsas contra gobiernos progresistas de América Latina. Añadió que esas estrategias buscan afectar a México mediante difusión masiva de contenidos manipulados.

Sheinbaum sostuvo que el gobierno federal mantiene respaldo ciudadano porque conserva cercanía con la población y porque actúa bajo los principios de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”. La mandataria afirmó que las campañas políticas y digitales no modificarán el rumbo de la administración federal mientras exista apoyo social.

La presidenta también defendió la actuación de su gobierno en materia de seguridad y reiteró que México mantiene cooperación con Estados Unidos bajo principios de soberanía. Señaló que cualquier investigación o proceso judicial debe desarrollarse con base en pruebas y dentro del marco constitucional.

Sheinbaum afirmó que las críticas provenientes de antiguos gobiernos deben analizarse dentro de su contexto histórico.

La mandataria sostuvo que durante décadas existieron vínculos entre estructuras políticas y criminales en distintos estados del país y señaló que su administración busca modificar esas prácticas mediante coordinación institucional y combate a la corrupción.

Cerró su respuesta reiterando que el gobierno federal continuará informando diariamente sobre seguridad y rechazó que exista temor frente a cuestionamientos opositores.

Agregó que la conferencia matutina permite responder públicamente a campañas mediáticas y fijar postura frente a acusaciones políticas.