La mandataria sostuvo que México sí actúa contra el crimen organizado y pidió que el país no sea usado en el debate electoral estadounidense

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre seguridad y combate al narcotráfico con un mensaje de defensa institucional. La mandataria afirmó que México mantiene acciones sostenidas contra el crimen organizado y rechazó la narrativa de inacción planteada desde Washington.

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“Eso de que no se hace nada, pues estamos haciendo muchísimo. Y él lo sabe. Y lo saben las autoridades de Estados Unidos”, afirmó Sheinbaum. La presidenta citó la reducción de homicidios dolosos, la destrucción de cerca de 2 mil 400 laboratorios vinculados principalmente con metanfetaminas y el trabajo coordinado de inteligencia entre ambos países como evidencia de resultados operativos.

Sheinbaum también exhibió datos atribuidos a autoridades estadounidenses sobre la reducción de aseguramientos de fentanilo en la frontera suroeste. Según lo expuesto, la disminución alcanzó un 68 por ciento entre octubre de 2024 y marzo de 2026. La presidenta sostuvo que ese indicador refleja acciones mexicanas para frenar el tráfico hacia territorio estadounidense.

La mandataria defendió el marco de cooperación bilateral, pero fijó límites políticos y legales. Señaló que cualquier participación de personal estadounidense en asuntos de seguridad debe sujetarse a la Constitución mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional. “Lo más básico es que se respete nuestra soberanía, que se respete la territorialidad y que haya confianza mutua”, dijo.

Sheinbaum vinculó parte de la presión política con el calendario electoral estadounidense y pidió que México no sea incorporado a esa disputa. “Estados Unidos tiene elecciones en noviembre de este año”, afirmó. Agregó que existen actores políticos de ambos lados de la frontera interesados en deteriorar la relación bilateral mediante acusaciones sobre narcotráfico o supuesta complicidad institucional.

Sheinbaum sostuvo que el gobierno estadounidense reconoce avances operativos de México. Citó datos sobre una disminución de 68 por ciento en aseguramientos de fentanilo en la frontera suroeste entre octubre de 2024 y marzo de 2026, con base en cifras atribuidas a autoridades de ese país.

La presidenta precisó que los laboratorios destruidos en territorio mexicano corresponden principalmente a producción de metanfetaminas. Añadió que lo detectado en México respecto al fentanilo ha sido empastillado, no producción integral de la sustancia, según la información expuesta durante la conferencia.

Sobre una posible afectación a la revisión del T-MEC por el contexto político bilateral, Sheinbaum descartó rupturas. Señaló que continúan conversaciones entre autoridades económicas de ambos países y afirmó que no existe cancelación de los canales de negociación comercial.

La presidenta sostuvo que México mantendrá la cooperación con Washington bajo una lógica de respeto mutuo y continuidad operativa. El mensaje responde a una nueva escalada verbal de Trump, quien ha insistido en endurecer la postura hacia México en materia de seguridad y narcotráfico mientras avanza el proceso electoral en Estados Unidos.