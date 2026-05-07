Sheinbaum responde a Trump y exige respeto a la soberanía de México

Claudia Sheinbaum respondió a Donald Trump y afirmó que México cooperará en seguridad solo con respeto a la soberanía y pruebas formales

Al responder a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles acciones contra el narcotráfico en México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ambos gobiernos mantienen coordinación en seguridad, aunque advirtió que México no aceptará injerencia ni intervención extranjera. Sheinbaum sostuvo que la cooperación bilateral depende del respeto a la soberanía y la confianza mutua.

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Desde Palacio Nacional, Sheinbaum destacó un documento publicado por el gobierno estadounidense titulado Estrategia Nacional de Control de Drogas, en el que por primera vez Washington reconoce el consumo interno de drogas como un problema de salud pública.

Según explicó, el documento plantea campañas de prevención, acciones en escuelas y estrategias para reducir adicciones. La presidenta recordó que en conversaciones previas con Trump expuso que México mantiene menores niveles de consumo por la presencia de redes familiares y campañas preventivas.

“Mientras no baje el consumo en Estados Unidos, podemos colaborar y seguir cooperando, pero tiene que haber reconocimiento del problema”, declaró la mandataria, quien señaló que el gobierno estadounidense reconoce en esa estrategia la necesidad de disminuir el tráfico de armas hacia México. La presidenta sostuvo que ambos países deben asumir responsabilidades compartidas y diferenciadas dentro de la relación bilateral.

La mandataria afirmó que México mantiene acciones contra organizaciones criminales y citó una reducción cercana al 50 por ciento en homicidios dolosos. También informó sobre la destrucción de 2 mil 500 laboratorios clandestinos y la detención de personas con carpetas de investigación integradas. Sheinbaum agregó que existe una disminución en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y sostuvo que las autoridades mexicanas mantienen colaboración permanente con agencias estadounidenses.

Sobre declaraciones del fiscal general de Estados Unidos respecto a posibles acusaciones contra funcionarios mexicanos, Sheinbaum exigió pruebas formales. La mandataria afirmó que el gobierno mexicano no protege a ninguna persona, aunque insistió en que cualquier proceso debe sujetarse a la Constitución y al sistema penal acusatorio.

“Si tienen algo contra algún mexicano, que envíen las pruebas y aquí se juzga”, declaró. También señaló que México entregó más de 90 personas reclamadas por Estados Unidos, mientras Washington mantiene pendientes solicitudes relacionadas con huachicol y el caso Ayotzinapa.

La presidenta también respondió a señalamientos de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien acusó trato desigual hacia autoridades estatales. Sheinbaum calificó como falsas esas declaraciones y sostuvo que la investigación federal deriva de presunta colaboración de autoridades chihuahuenses con agencias estadounidenses fuera de los mecanismos previstos en la Ley de Seguridad Nacional.

Además, confirmó la salida de Tatiana Clouthier del Instituto de Mexicanos en el Exterior. La presidenta explicó que Clouthier dejó el cargo para buscar una candidatura en Nuevo León rumbo a la elección de 2027.