Sheinbaum responde a Trump y reafirma soberanía de México

La presidenta rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre México y aclaró, tras una mención al WST, que su postura no es contra EU, sino en defensa de la soberanía y del cumplimiento de la ley

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que México está “perdido” y que Estados Unidos es su única esperanza, y rechazó esa postura al señalar que el país define su rumbo de manera soberana.

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“Nosotros sabemos que la esperanza de México está en su pueblo. La esperanza de México está en el pueblo”, afirmó la mandataria al referirse a los dichos del mandatario estadounidense.

Sheinbaum sostuvo que la soberanía nacional se sustenta en la Constitución y en la decisión de la ciudadanía. Indicó que ninguna autoridad extranjera puede imponer directrices sobre el país y que las decisiones corresponden exclusivamente a la población mexicana.

“En México decide el pueblo. El único que manda en México es el pueblo de México. Nadie más y menos desde el extranjero”, señaló.

Trump afirmó que México está perdido y que su única esperanza es Estados Unidos tras la muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua. La frase fue emitida en una entrevista con Fox News en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.

La presidenta reiteró que la relación bilateral con Estados Unidos se mantiene en términos de cooperación y coordinación, pero bajo condiciones de respeto mutuo. Indicó que el gobierno federal no acepta subordinación ni injerencias externas en asuntos internos.

“Colaboramos, nos coordinamos, cooperamos, pero en una relación de iguales, de respeto”, afirmó.

Sheinbaum también respondió a una referencia del The Wall Street Journal sobre su posición en torno al caso de Chihuahua y sostuvo que su postura no es contra el gobierno de Estados Unidos.

“Dice el Wall Street Journal que la posición que he tomado no es contra el gobierno de los Estados Unidos”, señaló la mandataria al referirse a la cobertura del medio estadounidense.

Sheinbaum explicó que el gobierno federal envió una nota diplomática para solicitar información sobre la presencia de ciudadanos estadounidenses en un operativo en Chihuahua y subrayó que el reclamo se centra en el cumplimiento de la ley mexicana, no en un conflicto bilateral.

La presidenta indicó que el planteamiento del gobierno mexicano responde a una posible violación al marco legal por la participación de ciudadanos extranjeros en acciones que corresponden exclusivamente a autoridades nacionales.

Sheinbaum reiteró que la cooperación con Estados Unidos se mantiene, pero debe ajustarse a los acuerdos establecidos y al respeto a la soberanía. Señaló que el caso está en manos de la fiscalía, que determinará responsabilidades y el alcance de los hechos.