La presidenta rechazó la perspectiva negativa emitida por Standard & Poor’s sobre la economía mexicana y sostuvo que el gobierno demostrará que la evaluación es incorrecta

Luego de rechazar la perspectiva negativa emitida por Standard & Poor’s sobre la economía mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno revertirá esa percepción con resultados.

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“Le vamos a dar la vuelta para que se dé cuenta de que se equivocó”, declaró durante su conferencia matutina, al responder a cuestionamientos sobre el ajuste de expectativas y el entorno económico internacional.

Sheinbaum defendió el desempeño económico del país al señalar que indicadores como inflación, tasas de interés y tipo de cambio muestran estabilidad en un contexto global adverso.

Argumentó que los modelos tradicionales de análisis macroeconómico enfrentan dificultades para interpretar el escenario actual, marcado por conflictos internacionales, tensiones comerciales y cambios en cadenas de suministro energético.

La mandataria vinculó parte de esa estabilidad con la política de soberanía energética impulsada en años recientes. Citó como ejemplo la refinería Olmeca y sostuvo que México mantiene capacidad de abastecimiento de combustibles, a diferencia de regiones que enfrentan presiones por restricciones en rutas internacionales de suministro de petróleo, gas y fertilizantes.

Sobre las perspectivas de crecimiento, Sheinbaum afirmó que el segundo semestre mostrará una mayor actividad económica por el avance de inversión pública y privada. Señaló que el nuevo esquema federal de facilitación de inversiones permitirá acelerar autorizaciones administrativas para proyectos manufactureros, mientras el gobierno mantiene mesas permanentes de coordinación entre dependencias.

También rechazó que el incremento del salario mínimo sea un factor inflacionario. Afirmó que el salario real ha crecido desde 2018 y sostuvo que el aumento del poder adquisitivo representa una redistribución de riqueza, no una distorsión económica. Atribuyó el encarecimiento de productos como jitomate y limón a factores de producción y comercio exterior, entre ellos afectaciones climáticas en Estados Unidos y problemas sanitarios en cultivos nacionales.

La presidenta insistió en que el objetivo económico del gobierno es elevar el bienestar de los hogares y mantener estabilidad frente a la volatilidad externa. Presentó la combinación de inversión pública, facilitación regulatoria y política energética como los ejes con los que el Ejecutivo buscará modificar la percepción de los mercados sobre la economía mexicana.