Sheinbaum retoma mensaje del Papa sobre justicia y fraternidad

El pontífice planteó que compartir bienes es una obligación y cuestionó la acumulación de riqueza sin responsabilidad social

La presidenta Claudia Sheinbaum citó un mensaje publicado por el Papa León XIV en el que se plantea la necesidad de fortalecer la justicia social y la fraternidad. Señaló que el texto destaca el papel de hombres y mujeres comprometidos con la unidad y la fe en un contexto global de tensiones.

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La mandataria explicó que el mensaje del pontífice pone énfasis en la justicia como base de la convivencia social. Indicó que el Papa plantea que compartir lo que se tiene no es un acto opcional, sino una obligación vinculada con la equidad y la dignidad humana.

El documento también cuestiona la acumulación de riqueza sin consideración por otras personas. La presidenta señaló que esta postura establece un contraste entre modelos económicos centrados en la concentración de riqueza y aquellos orientados a la distribución equitativa de recursos.

Sheinbaum indicó que el mensaje incluye una crítica a la falta de solidaridad en la vida social. Señaló que el Papa advierte sobre estructuras que permiten obtener beneficios a partir de la vulnerabilidad de otros sectores de la población.

El texto papal incorpora una referencia al mar y el desierto como espacios históricos de intercambio cultural. La mandataria explicó que el pontífice advierte sobre el riesgo de que estos territorios se conviertan en escenarios de muerte.

La referencia fue presentada por la presidenta como parte de una reflexión sobre justicia, desigualdad y convivencia social en el contexto internacional.

La presidenta agregó que el mensaje del Papa también plantea la necesidad de reconocer en cada persona una dimensión de dignidad que debe ser respetada en cualquier contexto social. Indicó que esta visión coloca a la justicia como principio rector de las sociedades.

Sheinbaum señaló que el llamado del pontífice incluye la necesidad de atender las causas de la desesperación y evitar prácticas que generen exclusión, enfatizando la responsabilidad colectiva frente a la desigualdad y la falta de oportunidades.