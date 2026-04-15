Sheinbaum revela avances de Olinia: el plan para que México tenga un vehículo y marca automotriz propia

El gobierno federal planteó el desarrollo de una marca automotriz mexicana como parte de su política industrial. México ocupa el séptimo lugar mundial en producción de vehículos, dijo Sheinbaum

Al informar que se presentaron avances en el desarrollo de Olinia, proyecto orientado a la creación de una marca automotriz mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la iniciativa forma parte de una estrategia de política industrial que busca consolidar capacidades productivas y tecnológicas en el país.

LEE ADEMÁS: Concierto GRATIS de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México: fecha y hora del evento

La mandataria señaló que México ocupa el séptimo lugar mundial en producción de vehículos, pero no cuenta con una marca propia. En ese contexto, explicó que Olinia representa un paso inicial para construir una industria automotriz con mayor integración nacional. Añadió que el proyecto avanza de manera gradual conforme se fortalecen las capacidades técnicas.

Sheinbaum indicó que el desarrollo del vehículo nacional requiere la incorporación progresiva de componentes producidos en México. Reconoció que en la etapa actual el país seguirá importando partes y tecnología, debido a la estructura global de la industria automotriz, pero el objetivo es incrementar el contenido nacional con el tiempo.

La presidenta explicó que el proyecto se inserta en una política industrial de largo plazo que incluye la participación de instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya colabora en el diseño de esta estrategia, junto con otras entidades enfocadas en ciencia y tecnología.

Explicó que otras potencias automotrices cuentan con marcas nacionales que consolidan su industria. Mencionó a China, Estados Unidos, India, Alemania y Corea como ejemplos de países que combinan producción con identidad industrial. En contraste, México mantiene un papel relevante en la fabricación, pero sin desarrollo de marca propia.

El gobierno busca que Olinia permita avanzar hacia la transferencia tecnológica y el desarrollo de innovación propia. La mandataria indicó que este proceso requiere inversión, coordinación institucional y fortalecimiento de capacidades científicas para consolidar una cadena de valor nacional.

Sheinbaum sostuvo que el avance de Olinia responde a la necesidad de reducir la dependencia tecnológica en sectores estratégicos. Añadió que el desarrollo de una marca automotriz nacional forma parte de una visión de largo plazo orientada a la soberanía productiva del país.

Recordó que en el pasado existieron proyectos con participación nacional durante el periodo del desarrollo estabilizador, como American Motors y Renault, que incorporaban diseño mexicano, pero esta política no se consolidó como industria nacional sostenida.

La presidenta afirmó que el objetivo actual es avanzar hacia la creación de un vehículo mexicano, en un proceso gradual que dependerá del fortalecimiento de capacidades tecnológicas y productivas.

La mandataria sostuvo que el desarrollo de una marca automotriz responde a la necesidad de consolidar capacidades productivas propias, mediante transferencia tecnológica, inversión en innovación y fortalecimiento del sector manufacturero.