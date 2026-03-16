Sheinbaum rinde homenaje a militares caídos en operativo contra Nemesio Oseguera en Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a los elementos muertos en una operación en Jalisco; la ceremonia reunió al gabinete de seguridad y a las familias de los militares.

El gobierno federal rindió homenaje a los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional que murieron durante la operación contra Nemesio Oseguera Cervantes en Jalisco, en un acto que evidenció el costo humano de los operativos de seguridad frente al crimen organizado.

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el homenaje siguió el protocolo institucional que se aplica cuando integrantes de las fuerzas de seguridad mueren en cumplimiento de su deber, con la participación de autoridades civiles, mandos militares y las familias de los elementos caídos.

Informó que la ceremonia reunió al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de Marina, al comandante de la Guardia Nacional, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a la secretaria de Gobernación y al director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Las familias de los militares participaron en el acto y recibieron el acompañamiento del Estado. La presidenta señaló que cada una de ellas tendrá acceso a apoyos extraordinarios, además de los beneficios establecidos por el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas.

El respaldo económico será otorgado por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También se sumaron aportaciones de algunos gobiernos estatales para reforzar la ayuda destinada a los familiares.

La mandataria describió el encuentro como un momento profundamente doloroso debido a la edad de varios de los militares fallecidos. Subrayó que muchos eran jóvenes que eligieron incorporarse a las fuerzas de seguridad para proteger a la población.

Durante el homenaje, la presidenta conversó con algunos familiares de los elementos caídos. No obstante, evitó revelar el contenido de esas conversaciones y afirmó que corresponde preservar la privacidad de quienes enfrentan la pérdida de un ser querido.

“Eso ya es un asunto entre las familias y la presidenta. Yo creo que hay que guardar respeto”, declaró al ser interrogada sobre lo que le expresaron los familiares durante el encuentro.

El acto se desarrolló en un contexto en el que los operativos contra el crimen organizado continúan generando bajas entre los integrantes de las fuerzas de seguridad, un escenario que mantiene abierta la discusión sobre los costos humanos de la estrategia de combate a los grupos criminales.