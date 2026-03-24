Sheinbaum señala contradicción del PAN por usar encuestas para definir candidaturas

El anuncio sobre el uso de encuestas para definir candidaturas en el PAN detonó la reacción de la mandataria por el giro en su método de selección, históricamente criticado por ese partido

Al comentar un cambio en los procesos internos de selección, Claudia Sheinbaum expuso la contradicción de discurso en el Partido Acción Nacional al optar por utilizar encuestas para definir a sus candidatos, un mecanismo que durante años cuestionó en el debate político frente a Morena.

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La mandataria aludió a una imagen difundida en redes sociales en la que se comparó la decisión del PAN con prácticas que ese partido criticó en el pasado, lo que calificó como “curioso”. La observación colocó el foco en la consistencia de los discursos partidistas.

El uso de encuestas como método de selección interna ha sido impulsado por Morena como mecanismo para dirimir candidaturas, lo que generó controversias en procesos electorales recientes. La adopción de este esquema por parte del PAN abrió un nuevo ángulo en la competencia política.

El señalamiento también se inscribió en un contexto más amplio de confrontación entre fuerzas políticas, donde los métodos de designación de candidatos forman parte de la disputa por legitimidad y representación.