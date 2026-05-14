La presidenta afirmó que el robo de agua en México incluye esquemas de apropiación ilegal, concesiones transferidas sin control y desvíos para negocios privados

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el principal problema del robo de agua en el país no se concentra en el consumo doméstico, sino en esquemas estructurales de apropiación irregular del recurso, transferencias opacas de concesiones y redes de comercialización ilegal.

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Durante la conferencia matutina, la mandataria expuso varios casos para ilustrar prácticas que su gobierno busca corregir mediante acciones administrativas y penales.

Sheinbaum recordó el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a quien señaló por construir una presa en su propiedad para apropiarse de agua sin autorización. La presidenta citó ese episodio como ejemplo de los grandes desvíos que, a su juicio, distorsionaron el acceso al recurso.

El director de Conagua, Efraín Morales López, añadió que en ese caso la autoridad ejecutó procedimientos administrativos, demolió la infraestructura señalada y presentó denuncias ante las instancias correspondientes.

La mandataria afirmó que otro mecanismo frecuente ha consistido en transferir concesiones originalmente otorgadas para riego agrícola hacia desarrollos inmobiliarios, sin modificar el uso formal del permiso.

Explicó que ese esquema permitía mantener condiciones tarifarias que no correspondían al consumo real. También describió operaciones entre empresas que movían derechos de agua entre sociedades para encubrir al usuario final y evitar controles regulatorios.

Sheinbaum también mencionó casos de autoridades locales que desviaron agua de infraestructura pública para venderla mediante pipas a la población.

En paralelo, respondió a una pregunta sobre el modelo de gestión hídrica aplicado en La Paz, Baja California Sur, y reconoció que experiencias de sectorización, monitoreo y mejora operativa pueden servir como referencia para fortalecer sistemas municipales en otras regiones del país.

Efraín Morales informó que Conagua revisó cerca de 580 mil títulos de concesión para detectar inconsistencias documentales y usos indebidos. El funcionario explicó que cuando la autoridad identifica irregularidades aplica clausuras, exige regularización administrativa o presenta denuncias penales, según el caso.

Añadió que parte del agua recuperada se reasigna a comunidades y productores que enfrentaban restricciones de acceso.

Sheinbaum afirmó que el objetivo del gobierno federal consiste en ordenar el sistema de concesiones y priorizar el derecho humano al agua sobre usos irregulares o especulativos. La presidenta sostuvo que el combate al robo del recurso requiere intervenir en estructuras administrativas heredadas y no limitarse a controles sobre el consumo doméstico.