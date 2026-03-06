Dijo que la revisión del tratado comercial avanza con respaldo empresarial en territorio estadounidense, donde más de 60 asociaciones manifestaron su apoyo

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza en un entorno favorable tras el respaldo expresado por asociaciones empresariales en Estados Unidos, que consideran que el acuerdo ha beneficiado tanto a empresas como a trabajadores de ambos países, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde Zapopan, Jalisco, la mandataria explicó que más de 60 asociaciones empresariales en Estados Unidos manifestaron su apoyo al tratado, lo que, a su juicio, refleja el impacto positivo que ha tenido el acuerdo en la integración económica regional y en la generación de beneficios para las economías involucradas.

Sheinbaum sostuvo que ese respaldo resulta lógico debido a los resultados económicos que el tratado ha generado desde su entrada en vigor. “Es lógico que la mayoría de las empresas de Estados Unidos estén completamente de acuerdo con el tratado porque se han beneficiado ellos y los trabajadores“, expresó.

La presidenta explicó que la integración económica entre México y Estados Unidos ha fortalecido las cadenas productivas de América del Norte y ha contribuido a consolidar una relación comercial basada en el intercambio de bienes, inversiones y cooperación industrial.

En ese contexto, recordó que el gobierno mexicano ya dio a conocer la fecha de la primera ronda de conversaciones para la revisión del tratado, proceso que forma parte del mecanismo de evaluación establecido en el propio acuerdo comercial.

Las negociaciones bilaterales fueron anunciadas por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, quienes acordaron iniciar conversaciones preparatorias rumbo a la revisión conjunta del tratado con Canadá.

Ambos funcionarios instruyeron a los equipos negociadores a iniciar una discusión técnica sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del acuerdo recaigan principalmente en los países que integran el tratado.

Entre los temas que se abordarán en esta etapa inicial se encuentran la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de regiones externas, el fortalecimiento de las reglas de origen y el reforzamiento de la seguridad en las cadenas de suministro de América del Norte.

Las autoridades comerciales prevén que la primera reunión de trabajo entre negociadores se lleve a cabo durante la semana del 16 de marzo y que, a partir de ese encuentro, se establezca un calendario de reuniones periódicas como parte del proceso de revisión conjunta.

Sheinbaum subrayó que la colaboración económica entre México y Estados Unidos debe mantenerse sobre la base del respeto a la soberanía de cada país, principio que, dijo, permite fortalecer los beneficios mutuos del comercio regional.

Consideró que el tratado ha demostrado ser un instrumento eficaz para impulsar el crecimiento económico, consolidar cadenas productivas regionales y generar oportunidades de empleo en los tres países que lo integran.